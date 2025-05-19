Тотальна підтримка чи черговий агент Кремля? Що новообраний президент Румунії говорив про Україну

На виборах набрав 53,6% голосів

Новобраний президент Румунії Никушор Дан має доволі чітку позицію щодо України та військового нападу Росії. Навіть у своїй передвиборчій компанії він запевняв, що підтримуватиме Україну, адже безпека Румунії та Молдови тісно пов'язана з результатом війни.

Про перемогу Дана на виборах свідчать дані румунського Центрвиборчкому. Він набрав 53,6% голосів, обігнавши ультраправого кандидата Джордже Сіміон — 46,4%.

Що Никушор Дан говорив про війну в Україні

Дан неодноразово підтримував Україну у війні з Росією, адже вбачає в діях Кремля і потенційну загрозу для Румунії. На його думку, Бухарест повинен брати участі у післявоєнному відновлені України. В Румунії це розцінюють як гарну економічною можливістю для вітчизняних компаній.

"Підтримка України з боку Румунії має продовжуватися", – сказав Дан.

Новий президент Румунії також підтримує вступ України до ЄС, називаючи це важливим кроком для стабільності та розвитку регіону. Водночас щодо розміщення в Україні миротворчих військ Дан каже, що вся дискусія залишається "теоретичною гіпотезою". Адже Росія неодноразово заявляла, що присутність "недружніх держав" на території України, навіть у рамках миротворчої місії, вважатиме за ескалацію та залучення третьої сторони.

Никушор Дан

Що відомо про Никушора Дана

Новообраному президенту Румунії 55 років. Він протягом двох термінів був мером Бухареста та вважався незалежним кандидатом. За посаду президента Дан боровся з центристом правлячої коаліції Кріном Антонеску та колишнім прем'єр-міністром-націоналістом Віктором Понтою.

Він навчався в Бухарестському університет та у Франції отримав ступінь магістра в École Normale Supérieure та доктора філософії в Університеті Париж XIII. В Румунії заснував Школу нормальної вищої освіти в Бухаресті. У 2020 році був обраний мером Бухареста як незалежний кандидат і переобраний у 2024 році.

Дан — прихильник європейської інтеграції та НАТО, виступає за зміцнення зв'язків Румунії з ЄС і підтримку України. У своїй перевиборчій компанії він обіцяв реформи в сфері боротьби з корупцією та підвищення оборонних витрат до 3,5% ВВП. Нікушор Дан одружений, має двох дітей.

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