Тотальная поддержка или очередной агент Кремля? Что новоизбранный президент Румынии говорил об Украине

На выборах набрал 53,6% голосов

Новоизбранный президент Румынии Никушор Дан имеет довольно четкую позицию по отношению к Украине и военному нападению России. Даже в своей предвыборной кампании он уверял, что будет поддерживать Украину, ведь безопасность Румынии и Молдовы тесно связана с исходом войны.

О победе Дана на выборах свидетельствуют данные румынского Центризбиркома. Он набрал 53,6% голосов, обогнав ультраправого кандидата Джордже Симиона — 46,4%.

Что Никушор Дан говорил о войне в Украине

Дан неоднократно поддерживал Украину в войне с Россией, поскольку видит в действиях Кремля и потенциальную угрозу Румынии. По его мнению, Бухарест должен принимать участие в послевоенном восстановлении Украины. В Румынии это расценивают как хорошую экономическую возможность для отечественных компаний.

"Поддержка Украины со стороны Румынии должна продолжаться", – сказал Дан.

Новый президент Румынии также поддерживает вступление Украины в ЕС, называя это важным шагом для стабильности и развития региона. В то же время по поводу размещения в Украине миротворческих войск Дан говорит, что вся дискуссия остается "теоретической гипотезой". Ведь Россия неоднократно заявляла, что присутствие "недружественных государств" на территории Украины, даже в рамках миротворческой миссии, будет считать эскалацией и привлечением третьей стороны.

Никушор Дан

Что известно о Никушоре Дане

Новоизбранному президенту Румынии 55 лет. Он в течение двух сроков являлся мэром Бухареста и считался независимым кандидатом. За пост президента Дан боролся с центристом правящей коалиции Крином Антонеску и бывшим премьер-министром-националистом Виктором Понтой.

Он учился в Бухарестском университете и во Франции получил степень магистра в École Normale Supérieure и доктора философии в Университете Парижа XIII. В Румынии основал Школу нормального высшего образования в Бухаресте. В 2020 году был избран мэром Бухареста в качестве независимого кандидата и переизбран в 2024 году.

Дан – сторонник европейской интеграции и НАТО, выступает за укрепление связей Румынии с ЕС и поддержку Украины. В своей перевыборной кампании он обещал реформы в сфере борьбы с коррупцией и повышения оборонных расходов до 3,5% ВВП. Никушор Дан женат, имеет двоих детей.

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