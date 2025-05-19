"Так не може продовжуватися". У Польщі оцінили імовірність нападу РФ на Європу

Протягом 35 років Росія веде постійні війни

Можливість повторення військової агресії Росії після нападу на України та завершення цієї війни залежить від самих росіян. Кремль не зміцніє від цієї війни, йому навіть не слід думати про напад на країну НАТО.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів тимчасово повірений у справах Польщі в Україні Пйьотр Лукасєвіч. За його словами, наразі важко сказати на скільки драматичним для Росії будуть наслідки війни з Україною.

"Те, що станеться в Росії, залежить від самих росіян і від того, як вони самі захочуть зменшити свою роль у світі в майбутньому. Я твердо вірю, що Росія врешті-решт вийде з цього конфлікту, з цього історичного періоду ослабленою, а не зміцнілою", — каже посол.

Він наголошує, що ці слова не слід розцінювати як погрозу чи мету, це просто переконання Лукасєвіча. За його словами, Росія не може продовжувати загрожувати своїм сусідам, зберігаючи агресивну позицію, прийшов час це змінювати.

"Протягом 35 років Росія веде постійні війни — проти своїх сусідів, проти власного народу. Згадаймо Чечню та інші регіони. Так не може продовжуватися. Я не збираюся спекулювати щодо майбутніх війн. Наразі у нас є одна, яку потрібно виграти. І майбутнє дуже залежить від результату цього, від того, наскільки погано це вторгнення закінчиться для Росії", — додає Лукасєвіч.

Відповідаючи на питання кореспондента, як Польща у ролі країни НАТО оцінює ризики нападу на неї, він сказав, що Варшава активно захищає свої кордони і контролює ситуацію. Однак Польща на кордоні з Білоруссю перебуває під постійним тиском зловмисних дій Москви та Мінська.

"Короткий меседж Кремлю: навіть не намагайтеся! НАТО — це стабільний, потужний, розсудливий і дуже відданий союз. Жоден сантиметр території НАТО не стане об'єктом військового вторгнення", — наголосив Лукасєвіч.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Польщі обирають президента. Вже відомо, хто в лідерах і що вони думають про Україну.