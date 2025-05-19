Вибори в Польщі. Хто з кандидатів вийшов у другий тур та що говорять про Україну

Два кандидати і дві різні позиції щодо України

У першому турі президентських виборів у Польщі перемогу здобув кандидат від Громадянської коаліції, мер Варшави Рафал Тшасковський. За результатами екзит-полів, він набрав 31,2% голосів виборців.

До другого туру також проходить Кароль Навроцький, представник опозиційної партії "Право та справедливість", який отримав 29,7% голосів. Про це свідчать дані екзит-полу, проведеного компанією Ipsos, пише Onet.

Хто такий Рафал Тшасковський

Рафал Тшасковський – 53-річний польський політик, доктор гуманітарних наук та фахівець з європейських справ. З 2018 року обіймає посаду президента (мера) Варшави. Політик має багатий досвід на державних посадах: був депутатом Європарламенту (2009-2013), міністром адміністрації та цифризації (2013-2014), а також секретарем Міністерства закордонних справ (2014-2015).

У 2020 році Тшасковський вже балотувався на посаду президента Польщі, поступившись у другому турі чинному тоді президенту Анджею Дуді з різницею менш як 2% голосів. Зараз він вдруге претендує на президентське крісло як представник проєвропейської "Громадянської коаліції".

Щодо України, то Тшасковський демонструє підтримку європейського курсу нашої держави. Під час передвиборчої кампанії він наголошував, що вступ України до Європейського Союзу є питанням безпеки Польщі.

"Для нас важливо, щоб російські танки не стояли за п'ять кілометрів від Грубешова, якщо, не дай Боже, станеться щось погане. Безпека Польщі має першорядне значення, і з цим не слід загравати, жарти дійсно закінчилися", – заявив Тшасковський під час візиту до міста Голдап.

Втім, у травні під час передвиборчих дебатів Тшасковський сказав, що Україна має стати буферною зоною між Росією та Заходом. Цю заяву розцінили як неоднозначну.

Кароль Навроцький та його погляди

Кароль Навроцький

Кароль Навроцький балотується за підтримки консервативної партії "Право та справедливість". Історик за фахом, він від 2021 року очолює Інститут національної пам'яті Польщі. Раніше працював директором Музею Другої світової війни в Гданську (2017-2021).

Навроцький має досить жорстку позицію щодо українсько-польських історичних питань. Він неодноразово робив гострі заяви стосовно Волинської трагедії, наполягаючи на визнанні Україною відповідальності за ці події.

У січні 2025 року в етері Polsat News Навроцький заявив: "Сьогодні я не бачу Україну в жодній структурі – ні в Європейському Союзі, ні в НАТО – поки не будуть вирішені такі важливі для поляків цивілізаційні питання. Країна, яка не може відповісти за дуже жорстокий злочин проти 120 тисяч своїх сусідів, не може бути частиною міжнародних альянсів".

Нещодавно кандидат також наголосив, що не бачить Україну в ЄС, допоки країна не дасть згоду на початок ексгумацій на українській землі.

Карол Навроцький зустрівся з Дональдом Трампом (фото - facebook.com/Nawrocki25)

У травні 2025 року Навроцький відвідав США, де зустрівся з президентом Дональдом Трампом у Білому домі. Американський президент публічно підтримав польського кандидата, заявивши, що той "обов'язково переможе" на виборах.

Другий тур президентських виборів у Польщі відбудеться 1 червня. Його результати можуть суттєво вплинути на подальші польсько-українські відносини, особливо в контексті підтримки євроінтеграційних прагнень України.

Також раніше "Телеграф" писав, що у Румунії перемагає проєвропейський кандидат. Путініст Сіміон вже заявив про "вкрадені вибори".