Вибори в Румунії: Нікушор Дан оголосив про перемогу, путініст Сіміон змушено визнав поразку

Сіміон зізнався, що відчуває "гіркий смак поразки", та привітав опонента з перемогою

Ультраправий румунський політик, путініст та лідер партії AUR Джордже Сіміон був змушений визнати поразку на виборах президента Румунії після того, як за результатами підрахунку 99,82% відданих на виборах голосів він отримав 46,22% проти 53,78% у його опонента. Путініст навіть привітав з перемогою проєвропейського кандидата, мера Бухареста Нікушора Дана.

Про визнання поразки Сіміон оголосив у відеозверненні вночі 19 травня. Він зізнався, що відчуває "гіркий смак поразки" попри те, що набрав понад 5,2 мільйона голосів на виборах – та не заявляє про "вкрадені вибори", як планував.

"Я хотів би привітати мого опонента Нікушора Дана, він виграв вибори, це була воля румунського народу. Я дякую понад 5 мільйонам румунів, які довірилися мені… будемо продовжувати боротьбу за справедливість, за правду, за природну сім'ю, християнську віру і свободу", – заявив він.

Зі свого боку Нікушор Дан, прихильники якого вже святкують перемогу, опублікував звернення до румунів. У ньому він подякував усім, хто за нього голосував, назвавши рівень явки на вибори "безпрецедентним".

"Це була безпрецедентна мобілізація, а отже, перемога належить кожному з вас. Кожному румуну, який прийшов на вибори, зробив так, щоб його голос був почутий і боровся за те, у що він вірить, за країну, яку він хоче і в якій хоче жити. Від завтрашнього дня ми починаємо відбудовувати Румунію. Об'єднану, чесну Румунію, засновану на повазі до закону і до всіх людей", – заявив він.

Як писав "Телеграф", у неділю, 18 травня, у Румунії відбувся другий тур президентських виборів. Громадяни країни вирішували, хто правитиме ними найближчі кілька років — проєвропейський мер Бухареста Нікушор Дан або проросійський популіст Джордже Сіміон.

Проросійський Сіміон, до речі, заявляв, що вимагатиме від України "компенсацій ", якщо стане лідером країни. Зокрема, він спробує досягти у Києва плати за передану систему протиповітряної оборони Patriot. Окрім цього, він заявив, що у разі перемоги призначити прем'єр-міністром країни так званого "політика", прокремлівського фашиста Келіна Джорджеску. Останній перебуває під слідством через низку кримінальних звинувачень, серед яких зв'язки з фашистськими організаціями – через що отримав заборону балотуватися на виборах.