В Румунії перемагає проєвропейський кандидат: путініст Сіміон вже заявив про "вкрадені вибори"

В Бухаресті вже почалося святкування на вулицях на честь перемоги Нікушора Дана

В Румунії після підрахунку 98,39% голосів виборців в другому турі президентських виборів з відчутною перевагою лідирує проєвропейський кандидат Нікушор Дан, колишній мер Бухареста та відомий борець з корупцією. Тим часом його конкурент, ультраправий путініст Джордже Сіміон набрав 45,78% – та заявляє про "вкрадені вибори", вимагаючи від свого "електорату" вийти на протести.

Про результати заявлено в офіційному повідомленні Центральної виборчої комісії. Зазначається, що станом на 00:00 19 травня Дан має 54,22% голосів виборців, а путініст Сіміон – тільки 45,78%.

В Бухаресті вже почалося святкування на вулицях на честь перемоги Нікушора Дана. Сам кандидат вже з'явився на публіці та оголосив про свою перемогу. На балконі він був із розгорнутими прапорами Румунії та Європейського Союзу. На вулицях румунської столиці багато людей, оскільки Дана тут добре пам'ятають та поважають.

Тим часом його опонент-путініст Сіміон, відомий низкою скандальних заяв та дій, і тут встиг вже двічі втрапити у скандал. Спочатку він оголосив себе президентом, не дочекавшись офіційних результатів. Допис про це Сіміон зробив у Twitter, додавши при цьому не прапор Румунії, а прапор Чаду (схоже, він не дуже знає, як виглядає державний прапор його рідної країни). Цей інцидент вже висміяла половина мережі – залучивши в тому числі вбудований в соцмережу штучний інтелект Grok.

Після того, як стало відомо про підрахунок 98% голосів, Сіміон заявив про "вкрадені вибори" та закликав свій "електорат" вийти на протести 19 травня. Він прилюдно заявив, що у нього "вкрали перемогу", а члени сіміонівської ультраправої партії AUR отримали повідомлення із вимогою вийти на акції протестів. Сіміон таким чином намагається копіювати поведінку Дональда Трампа у 2020 році, коли той програв вибори демократам.

"Якщо шахрайство триватиме — протест! Завтра вранці загальнонаціональні протести, якщо вони спробують вкрасти перемогу румунського народу!" – сказано у повідомленні.

Як писав "Телеграф", у неділю, 18 травня, у Румунії відбувається другий тур президентських виборів. Громадяни країни вирішують, хто правитиме ними найближчі кілька років — проєвропейський мер Бухареста Нікушор Дан або проросійський популіст Джордже Сіміон.

Проросійський Сіміон, до речі, заявляв, що вимагатиме від України "компенсацій ", якщо стане лідером країни. Зокрема, він спробує досягти у Києва плати за передану систему протиповітряної оборони Patriot.

Зазначимо, це далеко не перша скандальна заява Сіміона. Так, нещодавно він заявив, що у разі перемоги призначити прем'єр-міністром країни так званого "політика", прокремлівського фашиста Келіна Джорджеску. Останній перебуває під слідством через низку кримінальних звинувачень, серед яких зв'язки з фашистськими організаціями – через що отримав заборону балотуватися на виборах.