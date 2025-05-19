Врятував життя людей у Голодомор: як виглядає найдовший дерев’яний міст в Україні та у чому його особливість

Ця дерев’яна переправа вважається найдовшою в Україні

У невеликому селі Каплинці на Полтавщині знаходиться неймовірний туристичний об’єкт, який зараз, на жаль, занепадає. Йдеться про найдовший дерев’яний міст, він прокладений через річку Удай і з’єднує село з Пирятином.

"Телеграф" розповість, що відомо про цю фантастичну локацію і в чому особливість найдовшого дерев’яного мосту.

Міст у селі Каплинці. Фото: Українська правда

Історія найдовшого дерев’яного мосту в Україні

Міст у селі Каплинці Полтавської області виглядає справді вражаюче. Його довжина становить понад 240 метрів, і це найдовший пішохідний та дерев’яний міст в Україні, пише Українська правда. Переправу збудували у 1930-х роках, щоб скоротити шлях із Каплинців до Пирятина.

Міст у селі Каплинці. Фото: Українська правда

До того місцевим жителям доводилося добиратися до Пирятина в об’їзд за 15 кілометрів через болотисту місцевість довкола річки. Тож побудова мосту стала справжнім порятунком. Причому як у переносному, так і в прямому сенсі.

Справа в тому, що міст через річку Удай почали зводити взимку 1932 року під час Голодомору. На той час місцеві жителі працювали на цьому будівництві і отримували пайки з їжею та продуктами, завдяки цьому в селі мало людей померло від голоду.

Міст у селі Каплинці. Фото: Українська правда

Відомо, що раніше міст був не лише пішохідним, а й для транспорту. У селі ходять легенди, що під час Другої світової війни цим мостом їхав танк і провалився в річку.

Зараз же це пішохідний міст і він в аварійному стані. Дошки від часу і погоди гниють, провалюються і переправа стає небезпечною. Влітку 2024 року місцеві жителі вирішили своїми руками відремонтувати переправу через Удай.

Міст у селі Каплинці. Фото: Українська правда

Чоловіки з села Каплинці вийшли на міст і самотужки замінили частину згнилих дощок. Таким чином міст став безпечнішим для пішоходів. Місцеві жителі вірять, що їхня унікальна переправа стане магнітом для туристів з усієї України. І треба сказати, що ця локація дійсно заслуговує на увагу і вражає своїм виглядом.

Міст у селі Каплинці

Міст у селі Каплинці

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