Спасал жизни людей в Голодомор: как выглядит самый длинный деревянный мост в Украине и в чем его особенность

Эта деревянная переправа считается самой длинной в Украине

В небольшом селе Каплинцы на Полтавщине находится невероятный туристический объект, который сейчас, к сожалению, в упадке. Речь идет о самом длинном деревянном мосте, он проложен через реку Удай и соединяет село с Пирятином.

"Телеграф" расскажет, что известно об этой фантастической локации и в чем особенность самого длинного деревянного моста.

Мост в селе Каплинцы. Фото: Украинская правда

История самого длинного деревянного моста в Украине

Мост в селе Каплинцы Полтавской области выглядит действительно впечатляюще. Его длина составляет более 240 метров, и это самый длинный пешеходный и деревянный мост в Украине, пишет Украинская правда. Переправу построили в 1930-х годах, чтобы сократить путь из Каплинцов до Пирятина.

Мост в селе Каплинцы. Фото: Украинская правда

До того местным жителям приходилось добираться в Пирятин в объезд за 15 километров из-за болотистой местности вокруг реки. Так что строение моста стало настоящим спасением. Причем как в переносном так и в прямом смысле.

Дело в том, что мост через реку Удай начали строить зимой 1932 года во время Голодомора. В то время местные жители работали на этой стройке и получали пайки с едой и продуктами, благодаря этому в селе мало людей умерли от голода.

Мост в селе Каплинцы. Фото: Украинская правда

Известно, что раньше мост был не только пешеходным, но и для транспорта. В селе ходят легенды, что во время Второй мировой войны по этому мосту ехал танк и провалился в реку.

Сейчас же мост пешеходный и он в аварийном состоянии. Доски от времени и погоды гниют, проваливаются и переправа становится опасной. Летом 2024 года местные жители решили своими руками отремонтировать переправу через Удай.

Мост в селе Каплинцы. Фото: Украинская правда

Мужчины из села Каплинцы вышли на мост и своими силами заменили часть сгнивших досок. Таким образом мост стал более безопасным для пешеходов. Местные жители верят, что их уникальная переправа станет магнитом для туристов со всей Украины. И надо сказать, что эта локация действительно заслуживает внимание и поражает своим видом.

Мост в селе Каплинцы

Мост в селе Каплинцы

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