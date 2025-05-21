Кімнати з характером: що було раніше в будинку "Укрінформу" на Богдана Хмельницького (фото)

Будівля на вулиці Богдана Хмельницького, де розташовано Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ", має дуже цікаву історію

Вулиця Богдана Хмельницького, що пролягає через центр столиці України, є справжньою скарбницею архітектурних перлин та історичних споруд. Колись відома як Фундуклеївська, вона була однією з найпрестижніших адрес Києва кінця XIX – початку XX століття, де селилася заможна міська еліта та відкривалися модні заклади.

Серед численних історичних будівель цієї вулиці особливе місце займає споруда на перетині з вулицею Чикаленка (колишньою Ново-Єлизаветинською), яка зберегла свій вишуканий вигляд і продовжує грати важливу роль у житті сучасного Києва. І хоча багато киян щодня проходять повз цю будівлю, мало хто знає її захопливу історію, що почалася з мрії одного колишнього кріпака.

Від кріпака до власника готелю

Історія цього будинку нерозривно пов'язана з долею його першого власника — Григорія Гладинюка, чий життєвий шлях можна вважати втіленням "української мрії" XIX століття. Народжений кріпаком, Гладинюк після скасування кріпосного права у 1861 році переїхав до Києва з амбітною метою — відкрити власний готель.

Спочатку він працював помічником кухаря, потім кухарем у готелі на Хрещатику. Завдяки наполегливій праці протягом десятиліття Григорій здобув репутацію найкращого кухаря в місті, але мріяв про більше. У 1878 році він зробив перший серйозний крок у готельному бізнесі, взявши в оренду готель "Велика Національна" на розі Хрещатика та Бессарабської площі.

Будівництво та розквіт "Готелю Гладинюка"

Справжнім втіленням мрії Гладинюка став власний триповерховий готель, збудований на початку XX століття на перетині вулиць Фундуклеївської (сьогодні Богдана Хмельницького) та Ново-Єлизаветинської (нині Чикаленка). "Готель Гладинюка" швидко здобув популярність серед киян та гостей міста.

Архітектурний стиль будівлі відображає смаки та тенденції своєї епохи. У ній гармонійно поєдналися елементи модерну та класицизму, що були характерними для київської забудови кінця XIX — початку XX століття. Фасад прикрашений вишуканими декоративними деталями, які надають будівлі особливої елегантності та підкреслюють її значущість як громадського об'єкта.

У путівнику Києва 1909 року готель Григорія Гладинюка посідав почесне четверте місце серед найпрестижніших готелів міста, поступаючись лише "Гранд-Отелю", "Континенталю" та "Європейському". Його вигідне розташування — прямо навпроти театру Бергоньє — робило цей готель улюбленим вибором для акторів і відвідувачів, які прагнули легко дістатися до вистав. Гладинюк також запровадив унікальну послугу: на вокзалі чергували екіпажі та спеціально навчені помічники, які зустрічали прибулих гостей і допомагали їм зорієнтуватися в місті, знаходячи комфортне житло. Крім того, ресторан готелю славився вишуканою кухнею, де поєднувалися традиційні українські страви, добірні іноземні вина та знамениті київські солодощі, що створювало неповторну атмосферу гостинності та затишку.

Сучасне призначення: від гостинності до інформації

Сьогодні історична будівля за адресою вул. Богдана Хмельницького, 8/16 отримала нове призначення, ставши осередком інформаційного життя країни. Тут розташувався офіс Укрінформу — провідної української інформаційної агенції, яка оперативно висвітлює події в Україні та світі.

Тобто, історична будівля продовжує відігравати важливу роль у житті столиці. Навіть змінивши своє призначення з місця для відпочинку на центр інформаційних потоків, вона зберігає свою культурну та архітектурну цінність як свідок київської історії.

Раніше "Телеграф" розповідав про будівлю, в якій колись був найдорожчий готель в Києві. Сьогодні її призначення кардинально інше.