Здание на улице Богдана Хмельницкого, где находится Украинское национальное информационное агентство "Укринформ", имеет очень интересную историю

Улица Богдана Хмельницкого, пролегающая через центр столицы Украины, является настоящей сокровищницей архитектурных жемчужин и исторических сооружений.

Среди многочисленных исторических построек этой улицы особое место занимает сооружение на пересечении с улицей Чикаленко (бывшей Ново-Елизаветинской), которая сохранила свой изысканный вид и продолжает играть важную роль в жизни современного Киева. И хотя многие киевляне ежедневно проходят мимо этого здания, мало кто знает его увлекательную историю, начавшуюся с мечты одного бывшего крепостного.

От крепостного до владельца отеля

История этого дома неразрывно связана с судьбой его первого владельца — Григория Гладынюка, чей жизненный путь можно считать воплощением "украинской мечты" XIX века. Родившийся крепостным, Гладинюк после отмены крепостного права в 1861 году переехал в Киев с амбициозной целью — открыть собственную гостиницу.

Сначала он работал помощником повара, затем поваром в гостинице на Крещатике. Благодаря упорному труду в течение десятилетия Григорий завоевал репутацию лучшего повара в городе, но мечтал о большем. В 1878 году он сделал первый серьезный шаг в гостиничном бизнесе, взяв в аренду отель "Большая Национальная" на пересечении Крещатика и Бессарабской площади.

Строительство и расцвет "Отеля Гладынюка"

Настоящим воплощением мечты Гладынюка стала собственная трехэтажная гостиница, построенная в начале XX века на пересечении улиц Фундуклеевской (сегодня Богдана Хмельницкого) и Ново-Елизаветинской (ныне Чикаленко). "Отель Гладинюка" быстро приобрел популярность среди киевлян и гостей города.

Архитектурный стиль здания отражает вкусы и тенденции своей эпохи. В ней гармонично сочетались элементы модерна и классицизма, характерные для киевской застройки конца XIX — начала XX века. Фасад украшен изысканными декоративными деталями, которые придают зданию особую элегантность и подчеркивают ее значимость как общественного объекта.

В путеводителе Киева 1909 года гостиница Григория Гладынюка занимала почетное четвертое место среди самых престижных гостиниц города, уступая только "Гранд-Отелю", "Континенталю" и "Европейскому". Его выгодное расположение — прямо напротив театра Бергонье — делало этот отель любимым выбором для актеров и посетителей, стремившихся легко добраться до спектаклей. Гладинюк также ввел уникальную услугу: на вокзале дежурили экипажи и специально обученные помощники, которые встречали прибывших гостей и помогали им сориентироваться в городе, находя комфортное жилье. Кроме того, ресторан отеля славился изысканной кухней, где сочетались традиционные украинские блюда, отборные иностранные вина и знаменитые киевские сладости, что создавало неповторимую атмосферу гостеприимства и уюта.

Современное предназначение

Сегодня историческое здание по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 8/16 получила новое назначение, став средоточием информационной жизни страны. Здесь расположился офис Укринформа — ведущего украинского информационного агентства, оперативно освещающего события в Украине и мире.

То есть историческое здание продолжает играть важную роль в жизни столицы. Даже сменив свое предназначение с места для отдыха на центр информационных потоков, она сохраняет свою культурную и архитектурную ценность как свидетель киевской истории.

Ранее "Телеграф" рассказывал о здании, в котором когда-то была самая дорогая гостиница в Киеве. Сегодня его предназначение кардинально другое.