Укр

Комнаты с характером: что было раньше в здании "Укринформа" на Богдана Хмельницкого (фото)

Автор
Катерина Шполянская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото. Фото Коллаж "Телеграфа"

Здание на улице Богдана Хмельницкого, где находится Украинское национальное информационное агентство "Укринформ", имеет очень интересную историю

Улица Богдана Хмельницкого, пролегающая через центр столицы Украины, является настоящей сокровищницей архитектурных жемчужин и исторических сооружений.

Среди многочисленных исторических построек этой улицы особое место занимает сооружение на пересечении с улицей Чикаленко (бывшей Ново-Елизаветинской), которая сохранила свой изысканный вид и продолжает играть важную роль в жизни современного Киева. И хотя многие киевляне ежедневно проходят мимо этого здания, мало кто знает его увлекательную историю, начавшуюся с мечты одного бывшего крепостного.

От крепостного до владельца отеля

История этого дома неразрывно связана с судьбой его первого владельца — Григория Гладынюка, чей жизненный путь можно считать воплощением "украинской мечты" XIX века. Родившийся крепостным, Гладинюк после отмены крепостного права в 1861 году переехал в Киев с амбициозной целью — открыть собственную гостиницу.

Сначала он работал помощником повара, затем поваром в гостинице на Крещатике. Благодаря упорному труду в течение десятилетия Григорий завоевал репутацию лучшего повара в городе, но мечтал о большем. В 1878 году он сделал первый серьезный шаг в гостиничном бизнесе, взяв в аренду отель "Большая Национальная" на пересечении Крещатика и Бессарабской площади.

Строительство и расцвет "Отеля Гладынюка"

Настоящим воплощением мечты Гладынюка стала собственная трехэтажная гостиница, построенная в начале XX века на пересечении улиц Фундуклеевской (сегодня Богдана Хмельницкого) и Ново-Елизаветинской (ныне Чикаленко). "Отель Гладинюка" быстро приобрел популярность среди киевлян и гостей города.

Архитектурный стиль здания отражает вкусы и тенденции своей эпохи. В ней гармонично сочетались элементы модерна и классицизма, характерные для киевской застройки конца XIX — начала XX века. Фасад украшен изысканными декоративными деталями, которые придают зданию особую элегантность и подчеркивают ее значимость как общественного объекта.

В путеводителе Киева 1909 года гостиница Григория Гладынюка занимала почетное четвертое место среди самых престижных гостиниц города, уступая только "Гранд-Отелю", "Континенталю" и "Европейскому". Его выгодное расположение — прямо напротив театра Бергонье — делало этот отель любимым выбором для актеров и посетителей, стремившихся легко добраться до спектаклей. Гладинюк также ввел уникальную услугу: на вокзале дежурили экипажи и специально обученные помощники, которые встречали прибывших гостей и помогали им сориентироваться в городе, находя комфортное жилье. Кроме того, ресторан отеля славился изысканной кухней, где сочетались традиционные украинские блюда, отборные иностранные вина и знаменитые киевские сладости, что создавало неповторимую атмосферу гостеприимства и уюта.

Современное предназначение

Сегодня историческое здание по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 8/16 получила новое назначение, став средоточием информационной жизни страны. Здесь расположился офис Укринформа — ведущего украинского информационного агентства, оперативно освещающего события в Украине и мире.

То есть историческое здание продолжает играть важную роль в жизни столицы. Даже сменив свое предназначение с места для отдыха на центр информационных потоков, она сохраняет свою культурную и архитектурную ценность как свидетель киевской истории.

Ранее "Телеграф" рассказывал о здании, в котором когда-то была самая дорогая гостиница в Киеве. Сегодня его предназначение кардинально другое.

Теги:
#История #Киев #Будинок