"Чортів місток" з романтичною душею: де знаходить цей міст у Києві та чому так називається (фото)

Сповнений романтичних традицій та легенд, міст має непересічну історію

Парковий міст, або як його ще часто називають – Міст Закоханих, є однією з найатмосферніших і найулюбленіших локацій Києва. Він з’єднав два мальовничі схили, що розділяли Міський сад і Хрещатий парк, даруючи відвідувачам чудові панорами на центр столиці, Дніпро та його береги.

Відкритий у листопаді 1910 року, цей міст став не лише інженерною пам’яткою, а й символом кохання для багатьох поколінь киян. "Телеграф" розповість по нього докладніше.

Цікаві факти про конструкцію мосту

На відміну від більшості мостів, які перекидаються над річками чи дорогами, Міст Закоханих з’єднує два пагорби, між якими спочатку планували прокласти тунель. Проте зупинилися на арковій конструкції, що зробила міст не тільки красивим, а й надзвичайно міцним.

Автором цього архітектурного дива був видатний інженер Євген Патон, який пізніше прославився як піонер електрозварювання. Цікаво, що на табличці мосту вказано 1912 рік, хоча офіційна дата відкриття — 1910-й. Це — одна з багатьох цікавих неточностей, що додають місту особливого шарму.

У 1980-х роках через іржу оригінальний міст замінили на точну копію, зберігши стиль і форму. Саме тому на табличці можна побачити напис "Відновлено". Оригінальні елементи мосту нині зберігаються в музеї просто неба у Переяславі-Хмельницькому.

Романтичні традиції та символіка

З моменту відкриття міст став улюбленим місцем для закоханих пар. Традиція залишати на перилах замочки — символ вічного кохання — прийшла до Києва з Італії і швидко прижилася. Зараз на мосту їх вже понад 300, і це створює додаткове навантаження на конструкцію, що є викликом для міських комунальників.

Ввечері міст підсвічується романтичним світлом старовинних ліхтарів, які були встановлені ще у 1930-х роках. Вони додають особливого шарму і створюють неповторну атмосферу.

Пам’ятник закоханим — італійцю Луїджі Педутто та українці Мокрині Юрзук — став символом незламності почуттів. Їхня історія кохання надихнула багатьох, а скульптура стала популярним місцем для фотосесій.

Легенди та міфи

"Чортів місток" — назва, що виникла через легке коливання дерев’яного настилу, яке лякало відвідувачів у минулому.

"Міст самогубців" — через трагічні випадки, пов’язані з нерозділеним коханням, що, на жаль, траплялися тут.

За народними повір’ями, якщо пара перейде міст разом і залишить на ньому замок, їхнє кохання буде вічним і непохитним.

Кажуть, що колись на мосту збиралися поети та митці, які надихалися його атмосферою та краєвидами для створення своїх творів.

Сучасний стан і значення

Сьогодні Міст Закоханих — це не просто історична пам’ятка, а улюблене місце для романтичних прогулянок, фотосесій і зустрічей. Він гарно підсвічується вночі, створюючи неповторну атмосферу. Попри проблеми з навантаженням через замочки, міст залишається символом любові та надії для киян і гостей міста.

Міст Закоханих — це не просто інженерний об’єкт, а живий символ почуттів, історії та романтики, який з’єднує не лише береги парків, а й серця людей. Його історія, традиції та легенди роблять його особливим куточком Києва, який варто відвідати кожному.

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