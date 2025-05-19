Сьогодні тут навчають музики, а колись був найдорожчий готель в Києві: де ця будівля (фото)

Ця архітектурна перлина Києва пережила війни, пожежі та відродження, ставши символом незламності української культури

Київська консерваторія — це не лише провідний музичний навчальний заклад України, а й справжня архітектурна перлина столиці з багатою та захопливою історією. Мало хто знає, що на місці білосніжної будівлі, яка нині є осередком мистецтва, колись була інша, не менш визначна для української культури.

Ця монументальна споруда розташована неподалік від Майдану Незалежності у самому серці історичного центру столиці на вул. Архітектора Городецького, 1-3. Ця частина Києва є справжнім історичним і культурним серцем міста, де поруч розташовані численні пам’ятки архітектури, музеї, театри та інші культурні заклади.

Елітний готель для обраних

У 1897 році на місці сучасної консерваторії з’явився розкішний готель "Континенталь", створений за проєктом талановитих архітекторів Едуарда Брадтмана, Володимира Городецького та Георгія Шлейфера. Цей готель швидко здобув репутацію найкращого у Києві завдяки сучасним на той час зручностям: парове опалення, вентиляція, електричне освітлення, гаряча вода та телефонний зв’язок.

Проживання у "Континенталі" було доступне далеко не кожному: ціна за добу становила 15 рублів — половину місячної зарплати робітника. Проте це не завадило готелю стати улюбленим місцем для багатьох впливових і відомих осіб. Тут зупинялися знамениті артисти — співаки Федір Шаляпін і Лев Собінов, композитор Леонід Утьосов, а також військові та культурні діячі, що робило "Континенталь" справжнім центром культурного життя Києва.

Творчий клуб "Х.Л.А.М.": осередок мистецтва і літератури

Особливу сторінку в історії готелю "Континенталь" займає творчий клуб Х.Л.А.М., який виник у 1919 році у підвалі цієї будівлі. Назва клубу — це абревіатура від "художники, літератори, артисти, музиканти", що яскраво відображає його багатогранний склад. Х.Л.А.М. став унікальним місцем для спілкування, обміну ідеями та творчих експериментів київської інтелігенції.

За свідченнями сучасників, Х.Л.А.М. став не лише місцем для дружніх зустрічей, а й майданчиком для мистецьких дебатів, гучних вечірок, імпровізованих виступів та експериментів. Тут часто організовувалися літературні читання, музичні вечори, театральні мініатюри. Саме у Х.Л.А.М. зароджувалися нові мистецькі течії, які згодом вплинули на розвиток київської богеми.

Війна і занепад готелю

Під час Другої світової війни будівля зазнала значних руйнувань. Після пожеж і вибухів, організованих НКВС, готель припинив своє існування як розкішний заклад. Тимчасово у ньому розташовувалися воєнні кореспонденти, які завдяки телефонному зв’язку підтримували контакт із редакціями інших міст. Однак після війни готель більше не відкрили.

Новий етап: музична академія України

У 1956 році будівля колишнього готелю "Континенталь" отримала нове життя — тут розмістилася Національна музична академія України. Для потреб консерваторії споруду відбудували, а у 1955–1958 роках добудували концертний зал у класичному стилі, що став архітектурною окрасою центру Києва. Академія, заснована ще у 1863 році, перетворилася на провідний музичний навчальний заклад країни, який готує талановитих музикантів і виконавців.

Сьогодні будівля Київської консерваторії — це не просто пам’ятка архітектури, а живий символ багатої культурної історії столиці. Вона поєднує в собі сторінки минулого — від епохи розкішного готелю до осередку мистецтва і музики, що продовжує надихати нові покоління митців і поціновувачів прекрасного.

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