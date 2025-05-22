Його серце запускали 11 разів: від чого помер "Кузнечик" із "В бій ідуть тільки старики" і як виглядає його могила
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Актор зіграв у більш ніж 50 фільмах
Український актор Сергій Іванов, який пережив два розлучення і довгий час не міг знайти сімейне щастя, отримав всенародну любов та визнання завдяки фільму "В бій ідуть тільки "старики"". У ролі "Кузнечика" він виглядав дуже органічно і моментально завоював любов глядачів. Актор зміг би ще багато зробити, але не встиг, у 2000 році перестало битися його серце.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Сергія Іванова, якому сьогодні, 22 травня, могло б виповниться 74 роки. Ми дізналися деякі деталі з життя "Кузнечика".
Сергій Іванов — що відомо про українського актора
Актор Сергій Іванов народився 22 травня 1951 року у Києві, де закінчив середню школу та національний університет театру, кіно та телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. Сергій прагнув працювати в кінематографі й в цьому йому дуже допомагало почуття гумору, талант та чарівність.
У 18 років Іванов вперше з’явився в кіно, зігравши в картині "Вулиця тринадцяти тополь", а після отримання диплома він потрапив у штат Київської кіностудії ім. Довженка. В 1972 Іванову пощастило познайомитися з видатним режисером Леонідом Биковим, який запросив його знятися у фільмі "В бій йдуть тільки "старики"".
Биков жартував, що не зміг відмовити Іванову, оскільки він нахабно напросився сам на роль "Кузнечика", як тільки прочитав сценарій. І Сергій дійсно вжився в цю роль і виглядав у ній органічно.
У 1970-х роках актор почав активно зніматися у кіно. Не менш успішним для нього став фільм "Дні Турбінних", комедія "Дачна поїздка сержанта Цибулі", потім він зіграв у "Ар-хі-меди!" та "Ати-бати, йшли солдати".
Але після розпаду СРСР, як і багато артистів, Іванов переживав кризу. Крім проблем із роботою, у нього вистачало переживань через особисте життя. Актор часто впадав у депресію та зловживав алкоголем.
Однак у 36 років йому пощастило зустріти справжнє кохання, він одружився з Ларисою, яка подарувала йому дочку Машу. Наприкінці 1990-х років Іванов мав багато творчих планів, він розпочав масштабний проєкт програм "Джерела України", але закінчити його великому актору не вдалося.
Як виглядає могила "Кузнечика" і від чого він помер
Український актор Сергій Іванов помер у 2000 році у віці 48 років через інфаркт. Вдова "Кузнечика" розповідала, що врятувати актора не вдалося ні любов’ю, ні дорогими ліками. Київські лікарі 11 разів запускали його серце, він тричі пережив клінічну смерть, а в 12 разів його серце зупинилося назавжди.
Поховали Сергія Іванова на Байковому кладовищі. Йому встановили незвичайний гранітний пам’ятник. На вертикальній плиті вигравіровано його ім'я, дату народження та смерті, а також напис: "Народний артист України".
"Телеграф" писав раніше, від чого померла Валерія Новодворська та як виглядає її могила. Вона підтримувала Україну та називала Путіна чудовиськом.