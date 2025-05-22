Його серце запускали 11 разів: від чого помер "Кузнечик" із "В бій ідуть тільки старики" і як виглядає його могила

Актор зіграв у більш ніж 50 фільмах

Український актор Сергій Іванов, який пережив два розлучення і довгий час не міг знайти сімейне щастя, отримав всенародну любов та визнання завдяки фільму "В бій ідуть тільки "старики"". У ролі "Кузнечика" він виглядав дуже органічно і моментально завоював любов глядачів. Актор зміг би ще багато зробити, але не встиг, у 2000 році перестало битися його серце.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Сергія Іванова, якому сьогодні, 22 травня, могло б виповниться 74 роки. Ми дізналися деякі деталі з життя "Кузнечика".

Сергій Іванов — що відомо про українського актора

Актор Сергій Іванов народився 22 травня 1951 року у Києві, де закінчив середню школу та національний університет театру, кіно та телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. Сергій прагнув працювати в кінематографі й в цьому йому дуже допомагало почуття гумору, талант та чарівність.

Актор Сергій Іванов у молодості

У 18 років Іванов вперше з’явився в кіно, зігравши в картині "Вулиця тринадцяти тополь", а після отримання диплома він потрапив у штат Київської кіностудії ім. Довженка. В 1972 Іванову пощастило познайомитися з видатним режисером Леонідом Биковим, який запросив його знятися у фільмі "В бій йдуть тільки "старики"".

Сергій Іванов отримав роль "Кузнечика" завдяки нахабству

Биков жартував, що не зміг відмовити Іванову, оскільки він нахабно напросився сам на роль "Кузнечика", як тільки прочитав сценарій. І Сергій дійсно вжився в цю роль і виглядав у ній органічно.

Сергій Іванов у ролі "Кузнечика" у фільмі "В бій йдуть тільки "старики""

У 1970-х роках актор почав активно зніматися у кіно. Не менш успішним для нього став фільм "Дні Турбінних", комедія "Дачна поїздка сержанта Цибулі", потім він зіграв у "Ар-хі-меди!" та "Ати-бати, йшли солдати".

Сергій Іванов знявся у більш ніж 50 фільмах

Але після розпаду СРСР, як і багато артистів, Іванов переживав кризу. Крім проблем із роботою, у нього вистачало переживань через особисте життя. Актор часто впадав у депресію та зловживав алкоголем.

Однак у 36 років йому пощастило зустріти справжнє кохання, він одружився з Ларисою, яка подарувала йому дочку Машу. Наприкінці 1990-х років Іванов мав багато творчих планів, він розпочав масштабний проєкт програм "Джерела України", але закінчити його великому актору не вдалося.

У Сергія Іванова були проблеми із серцем

Як виглядає могила "Кузнечика" і від чого він помер

Український актор Сергій Іванов помер у 2000 році у віці 48 років через інфаркт. Вдова "Кузнечика" розповідала, що врятувати актора не вдалося ні любов’ю, ні дорогими ліками. Київські лікарі 11 разів запускали його серце, він тричі пережив клінічну смерть, а в 12 разів його серце зупинилося назавжди.

Сергій Іванов помер у 48 років

Поховали Сергія Іванова на Байковому кладовищі. Йому встановили незвичайний гранітний пам’ятник. На вертикальній плиті вигравіровано його ім'я, дату народження та смерті, а також напис: "Народний артист України".

Як виглядає могила "Кузнечика" Сергія Іванова

"Телеграф" писав раніше, від чого померла Валерія Новодворська та як виглядає її могила. Вона підтримувала Україну та називала Путіна чудовиськом.