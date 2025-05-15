Був останнім гетьманом України: як виглядає могила Скоропадського і чому його поховано за кордоном

У 1918 році Скоропадський емігрував до Німеччини

Павло Скоропадський, як і Данило Апостол, був великим воєначальником та останнім гетьманом України. Попри те, що його діяльність оцінюється істориками по-різному, за його правління Україна досягла значних успіхів у сфері науки, освіти та культури.

Сьогодні, 15 травня, виповнилося 152 роки від дня народження Павла Скоропадського. "Телеграф" вирішив нагадати, як виглядає могила українського гетьмана, як він помер і чому похований за кордоном.

Павло Скоропадський — що відомо про останнього гетьмана України

Український політичний діяч Павло Скоропадський народився 15 травня 1873 року у Вісбадені, Німецька імперія (нині Німеччина). Потім разом із батьками переїхав до родового маєтку у Тростянці (Сумська область). Рід Скоропадських був дуже шановним та впливовим.

Павло Скоропадський був із шановного роду

Після здобуття освіти у Російській імперії, Павло під час російсько-японської війни вирушив на фронт. Після успішних боїв він став полковником і флігель-ад’ютантом, нагородженим золотою шаблею за хоробрість. Пізніше він отримав чин генерал-лейтенанта та був призначений командиром гвардійської кінної бригади й потім 34-го армійського корпусу.

Гетьман Скоропадський проводить огляд у 1918 році

У 1918 році, у віці 45 років, Павло Скоропадський прийшов до влади внаслідок державного перевороту, після чого Україна була проголошена Гетьманською державою.

Щоправда, гетьманство Павла Скоропадського тривало близько семи місяців — з квітня по грудень 1918 року, — але за цей короткий термін йому вдалося провести ключові державні реформи, зміцнити інститути влади та перетворити Україну на стабільну державу. Особливо значущим стало його прагнення відродження національної ідентичності.

Молебень після проголошення Павла Скоропадського гетьманом України

Але восени 1918 року політична обстановка навколо Павла Скоропадського різко змінилася: крах Німеччини та Австро-Угорщини, на підтримку яких спирався гетьман, спричинив дестабілізацію всередині країни. Невдоволення серед населення зростало в частості й через невирішене аграрне питання, оскільки гетьман скасував закони Центральної Ради про конфіскацію великих маєтків, але план їхнього викупу та розподілу між селянами ухвалили лише у листопаді, але так і не реалізували.

В результаті Директорія розпочала повстання проти Скоропадського і після низки поразок урядових військ та розпочатої облоги Києва, гетьман 14 грудня 1918 року оголосив про своє зречення від влади. За кілька днів Директорія на чолі з Володимиром Винниченком в’їхала до Києва та відновила Українську Народну Республіку.

Павло Скоропадський був гетьманом сім місяців

Павло Скоропадський після зречення гетьманства емігрував до Німеччини й включився в політичне життя української діаспори. Він очолив гетьманський рух, допомагав українським студентам та посприяв відкриттю Українського наукового інституту при Берлінському університеті.

Багато хто звинувачував Скоропадського в тому, що він співпрацював із нацистами. Однак на полях битв Першої світової війни він воював проти німців і після еміграції не отримував ані зарплати, ані гонорари від нацистського режиму. Свідчення людей, близьких до Скоропадського, говорять про те, що він не вірив у перемогу Гітлера і вважав, що Україна внаслідок війни стане незалежною.

Павло Скоропадський помер 1945 року

Як виглядає могила Скоропадського і від чого він помер

Останній гетьман України помер 26 квітня 1945 року в лікарні монастиря Меттен (Німеччина). Він отримав серйозне поранення, коли з дочкою ховався від бомбардування англо-американської авіації на станції Платлінг. Саме туди вдарила бомба та біженців засипало уламками будівлі. За кілька днів Павло Скоропадський помер від отриманих травм.

Спочатку його було поховано у Баварії на місцевому цвинтарі, але потім його перепоховали на сімейній ділянці Скоропадських на цвинтарі в Оберсдорфі. Пам’ятник на його могилі виконаний у вигляді хреста, ділянка доглянута, довкола надгробка ростуть квіти.

Як виглядає могила Павла Скоропадського

Павла Скоропадського поховано на цвинтарі в Оберсдорфі

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