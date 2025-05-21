Поховали через 16 років після смерті: як виглядає могила журналіста Георгія Гонгадзе і хто його вбив

Вбивство журналіста викликало резонанс як в Україні, так і за кордоном

Відомого журналіста та засновника видання "Українська правда" Георгія Гонгадзе вбили 25 років тому під час правління Леоніда Кучми, якого він активно критикував. Ця трагічна подія змінила Україну та стала каталізатором протестних рухів. Але замовників убивства так і не встановили.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про діяльність Георгія Гонгадзе, якому сьогодні, 21 травня, могло б виповниться 56 років. Ми дізналися, як виглядає його могила, а також подробиці резонансного вбивства.

Георгій Гонгадзе — що про нього відомо

Відомий журналіст Георгій Гонгадзе народився 21 травня 1969 року у Тбілісі. Його батько Руслан Гонгадзе був грузинським архітектором, а мама — Олександра Гонгадзе працювала стоматологом. Після закінчення школи Георгій навчався у Тбіліському університеті, а потім вирушив на службу до Афганістану.

Також журналіст брав участь у грузинському національно-визвольному русі, а з початком грузино-абхазького конфлікту служив у добровільних формуваннях. У 1990-х роках він переїхав до Києва, де почав активно працювати у журналістиці.

Георгій Гонгадзе

У 2000 році він заснував видання "Українська правда", яке швидко стало відомим завдяки незалежним матеріалам та критикою влади, особливо президента Леоніда Кучми та його оточення. Гонгадзе виступав за свободу слова, прозорість у політиці та розвиток демократії в країні.

Георгій Гонгадзе заснував "Українську правду"

Хто вбив Георгія Гонгадзе та як виглядає його могила

Українського журналіста Георгія Гонгадзе викрали 16 вересня 2000 року, а його обезголовлене тіло знайшли 2 листопада приблизно за 100 км від Києва в лісі. Дружина та друзі офіційно визнали у ньому Георгія, також ідентичність була підтверджена кількома експертизами.

Його вбивство сколихнуло всю Україну та стало приводом для масштабних протестів проти тодішнього президента Леоніла Кучми. Під час "касетного скандалу" було опубліковано аудіозаписи, на яких Кучма, а також інші високопосадовці нібито обговорюють, як змусити Гонгадзе замовкнути. Але нікому з них не висунули звинувачення у віддачі наказу вбити журналіста. Кучма заявив, що готовий присягнутися, що не віддавав злочинний наказ вбивати Гонгадзе. Замовника досі не знайдено.

Георгія Гонгадзе було вбито 25 років тому

У березні 2008 року суд Києва ухвалив вирок трьом виконавцям вбивства Георгія. Ними виявилися високопосадовці міліції: Валерій Костенко, Олександр Попович (отримали по 12 років в’язниці) та Микола Протасов (13 років в’язниці). Головним виконавцем вбивства журналіста слідство визнало генерала МВС Олексія Пукача, якого засудили до довічного позбавлення волі.

Тіло Георгія Гонгадзе протягом 16 років зберігалося у центральному морзі Києва. Його поховали 22 березня 2016 року на території церкви Миколи Набережного, де він хрестив двох своїх дочок.

тіло Георгія Гонгадзе 16 років зберігалося у морзі

Як виглядає могила Георгія Гонгадзе

Труну з останками Георгія покривали два прапори – український та грузинський. Могилу журналісту викопали поряд із величезним кам’яним хрестом, встановленим на місці кенотафа. Всередині великого хреста розташований дзвін, внизу пам’ятника лежить надгробна табличка.

Похорон Георгія Гонгадзе

Георгія Гонгадзе поховано у дворі церкви

"Телеграф" писав раніше, від чого померла Валерія Новодворська та як виглядає її могила. Вона підтримувала Україну та називала Путіна чудовиськом.