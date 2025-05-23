Місто занепадає, а діти вчяться воювати. Що відбувається в Маріуполі після трьох років окупації

Росіяни не зупиняють мілітаризацію дітей на окупованих територіях

У захопленому росіянами Маріуполі на місці знищеного дитячого табору "Орлятко" на Лівобережжі російські окупанти розгорнули новий проєкт – створення так званого парку "Патріот" та центру "Воїн" для військово-спортивної підготовки дітей. Будівельні роботи проводить підрядник із Санкт-Петербурга, а загальна площа об’єкта становитиме 6 гектарів. На місці колишньої зони відпочинку зараз вирубують дерева, демонтують старі конструкції та розчищають територію під тренувальні майданчики.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада. У самому центрі "Воїн" планують організувати регулярні навчання для неповнолітніх – тренування зі зброєю, стройову підготовку, основи тактики. Як зазначають у Центрі вивчення окупації, російська влада перетворює дитячі простори на військові полігони.

Окупанти розподіляють землю, маріупольці лишаються без даху

Паралельно з мілітаризацією підконтрольної території в місті активно продовжується передача землі під забудову для громадян РФ. За розпорядженням ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна, росіянам передають 64 943 км квадратних землі на бульварі Хмельницького, вулиці Бахчиванджи та в історичному центрі Маріуполя. Окупанти називають це "інвестиційними проєктами", хоча насправді мова йде про будівництво іпотечних житлових комплексів для переселених росіян.

Це відбувається на тлі того, що близько 18 тисяч місцевих жителів залишаються без житла. Їхні оселі були зруйновані або пошкоджені під час боїв за місто. Програму компенсацій окупанти згорнули. Зараз ці будинки передаються новим переселенцям з РФ.

Під гаслом "відновлення" – масштабне знесення приватної забудови

За оцінками Центру вивчення окупації, найбільше будинків буде знесено в Лівобережному та Центральному районах міста, зокрема на історичній вулиці Торговій. Росіяни пояснюють це "значними руйнуваннями", проте на практиці це виглядає як повна зачистка приватного сектору під майбутні російські проєкти.

У 2022 році в місті було пошкоджено близько 38 тисяч приватних будинків, з них понад 6,5 тисяч – зруйновано вщент. Замість допомоги мешканцям – чергове витіснення.

Умови життя: сміття, безпритульні тварини та занедбана інфраструктура

Маріупольці скаржаться на стихійні сміттєзвалища, зокрема у Приморському району на вулиці Калініна. За словами місцевих мешканців, контейнери вивезли, нові не встановили, а вивіз сміття не здійснюється тижнями. Телефон гарячої лінії не працює вже понад два тижні.

У місті поширюють зграї безпритульних тварин.

Під час злив проявляються численні недоліки у відновленні комунальної інфраструктури – зокрема, затопило нововідремонтований будинок на бульварі Шевченка:

А таким чином зараз виглядає Азовське море — перлина регіону, яка приваблювала туристів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що промисловий комбінат "Азовсталь" нині нагадує кадри з постапокаліптичного фільму. Підприємство було знищене російськими військами під час штурму Маріуполя у 2022 році. Руйнування виявилися настільки масштабними, що окупаційна адміністрація не планує його відновлення, натомість розглядає ідею створення на його місці постіндустріального парку.