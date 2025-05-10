Назад у СРСР. 9 травня окупанти влаштували у Маріуполі огидне дійство (фото та відео)

Автівки з російськими та радянськими прапорами їхали вулицями Маріуполя на тлі багатоповерхівок без вікон

Маріуполь в окупації не лише стоїть у руїнах, але й змушений терпіти пропагандистські заходи, які влаштовують росіяни, щоб промивати мізки місцевим жителям. Зокрема на 9 травня там влаштували дійство у дусі Радянського Союзу.

Фото та відео з заходів 9 травня в окупованому Маріуполі публікує Telegram-канал "Мариуполь сейчас", кадри підписали "назад у СРСР". Експозиція "Безсмертний полк" російських окупантів пройшла на тлі зруйнованої росіянами Міськради Маріуполя.

У Приморському парку влаштували народні гуляння під радянські пісні. Жінки середніх років у радянській формі танцювали, їх знімали на телефони. Дійство не лише виглядає як портал у минуле, але й викликає обурення, адже це неповага до пам'яті тисяч маріупольців, яких у власному місті вбили росіяни на початку свого вторгнення у 2022 році.

Дуже символічно виглядає автопробіг. Автівки з російськими та радянськими прапорами їхали вулицями Маріуполя на тлі будинків без вікон. Минуло три роки з моменту захоплення міста росіянами, а вони не спромоглися навіть вставити вікна. Проте на пропаганду окупанти знаходять гроші.

На святкування зігнали дітей

На святкування зібрали підлітків. Діти під час заходу мали дуже напружені та сумні обличчя. На це звернули увагу у коментарях.

"А чого сумні всі такі?", "Які радісні всі обличчя", — іронізують у мережі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно росіяни відкрили у Маріуполі пам’ятник початку окупації. Церемонія відкриття дуже символічно відбувалася на тлі зруйнованих багатоповерхівок.