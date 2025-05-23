Город приходит в упадок, а дети учатся воевать. Что происходит в Мариуполе после трех лет оккупации

Россияне не останавливают милитаризацию детей на оккупированных территориях

В захваченном россиянами Мариуполе на месте уничтоженного детского лагеря "Орленок" на Левобережье российские оккупанты развернули новый проект — создание так называемого парка "Патриот" и центра "Воин" для военно-спортивной подготовки детей. Строительные работы производит подрядчик из Санкт-Петербурга, а общая площадь объекта составит 6 гектаров. На месте бывшей зоны отдыха вырубают деревья, демонтируют старые конструкции и расчищают территорию под тренировочные площадки.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет. В самом центре "Воин" планируют организовать регулярные учения для несовершеннолетних – тренировки с оружием, строевую подготовку, основы тактики. Как отмечают в Центре изучения оккупации, российские власти превращают детские просторы в военные полигоны.

Оккупанты распределяют землю, мариупольцы остаются без крыши

Параллельно с милитаризацией подконтрольной территории в городе активно продолжается передача земли под застройку для граждан РФ. По распоряжению главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина, россиянам передают 64 943 км квадратных земли на бульваре Хмельницкого, улице Бахчиванджи и в историческом центре Мариуполя. Оккупанты называют это "инвестиционными проектами", хотя на самом деле речь идет о строительстве ипотечных жилищных комплексов для переселенных россиян.

Это происходит на фоне того, что около 18 000 местных жителей остаются без жилья. Их дома были разрушены или повреждены во время боев за город. Программу компенсаций оккупанты свернули. Сейчас эти дома передаются новым переселенцам из РФ.

Под лозунгом "восстановления" – масштабный снос частной застройки

По оценкам Центра изучения оккупации, больше всего домов будет снесено в Левобережном и Центральном районах города, в том числе на исторической улице Торговой. Россияне объясняют это "значительными разрушениями", однако на практике это выглядит как полная зачистка частного сектора под будущие российские проекты.

В 2022 году в городе было повреждено около 38 тысяч частных домов, из них более 6,5 тысячи – разрушены до основания. Вместо помощи жителям – очередное вытеснение.

Условия жизни: мусор, беспризорные животные и заброшенная инфраструктура

Мариупольцы жалуются на стихийные свалки, в частности, в Приморском районе на улице Калинина. По словам местных жителей, контейнеры вывезли, новые не установили, а вывоз мусора не производится неделями. Телефон горячей линии не работает уже более двух недель.

В городе распространяются стаи бездомных животных.

Во время проливных дождей проявляются многочисленные недостатки в восстановлении коммунальной инфраструктуры – в частности, затопило вновь отремонтированное здание на бульваре Шевченко:

А, таким образом, сейчас выглядит Азовское море – жемчужина региона, привлекавшая туристов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что промышленный комбинат "Азовсталь" сейчас напоминает кадры из постапокалиптического фильма. Предприятие было уничтожено русскими войсками во время штурма Мариуполя в 2022 году. Разрушения оказались настолько масштабными, что оккупационная администрация не планирует его восстановление, зато рассматривает идею создания на его месте постиндустриального парка.