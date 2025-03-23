Черга за водою та їжею: як живе Маріуполь через майже 3 роки окупації (фото, відео)

Вулиці та пляжі пусті, людей майже немає

Маріуполь зараз у березні 2025 року попри теплу та сонячну погоду виглядає розбитим. Місто нагадує фільм жахів, або зону відчуження.

У мережі публікують, що стало з тимчасово окупованим Маріуполем за три роки повномасштабної війни. Спочатку керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко показав у своєму телеграм-каналі фото з людьми, які вимушені виживати з російськими окупантами.

На опублікованих кадрах помітно, що місцеві, які залишились у місті засмучені та розбиті.

Бабуся притисла їжу

Набирають воду в пляшки

Жителі колись квітучого міста вимушені стояти в черзі за їжею

"Свіжі фото з Маріуполя. Покажіть їх Уіткову з Трампом. Як "русскоязьІчньІе" регіони стали жити з приходом Росії. Може хоч на хвилинку воно там стрільне в мізках?", — пише він.

Андрющенко також показав світлини самого міста. Де-інде видніються розбиті будинки, красивий захід сонця біля води, він нагадує кров тих, хто поліг ще у 2022 році так і не вибравшись з окупованого міста.

У деяких квартирах немає ні вікон, ні дверей. Але у під'їзді, який розбомбили війська Путіна все ще збереглась стара розмальовка стін.

Людей на вулиці не так багато. Лише пару машин їздять вулицями багатостраждального Маріуполя.

Попри жахливу картинку люди продовжують жити.

Також місцеві телеграм-канали показали, як виглядає тимчасово окупований Маріуполь на відео. У Східному районі майже пусті дороги, а також розбита дорога.

А ось Азовське море у місті виглядає спокійним. На самому пляжі порожньо попри сонячну погоду. Вода чиста та прозора.

Ситуація в Маріуполі — що відомо

Окупація Маріуполя розпочалася в лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Місто стало символом героїчного спротиву, адже українські захисники утримували його понад 80 днів, попри масовані авіаудари та артилерійські обстріли. Бої були особливо запеклими на території заводу "Азовсталь", де останні українські захисники Маріуполя тримали оборону в умовах повної блокади та нестачі ресурсів.

У травні 2022 року Маріуполь повністю перейшов під контроль російських військ. Окупанти завдали місту масштабних руйнувань, знищивши понад 90% житлової та критичної інфраструктури. Внаслідок окупації десятки тисяч цивільних загинули, а ті, хто залишився, опинилися під тиском репресій, депортацій та інформаційної блокади. Маріуполь перетворився на важливий логістичний центр для російських військових, що ускладнює його звільнення.

Для захоплення Маріуполя окупанти використовували тактику голоду та постійні бомбардування. Мирні жителі залишилися без води, газу та електрики протягом кількох днів після облоги, оскільки температура впала нижче 10°C морозу.

Раніше "Телеграф" писав, що в Києві вшанували загиблих в драмтеатрі Маріуполя. Ян Доброносов також поспілкувався з жителькою міста Маріуполь, яка розповіла про день удару по драмтеатру. За її словами, окупанти навмисно бомбардували, щоб не допомогли.