"Відновлювати нічого". Росіяни остаточно відмовилися від "Азовсталі": як виглядало підприємство (фото)

Комбінат виглядає як кадри з постапокаліптичного фільму

Росіяни зруйнували "Азовсталь" під час захоплення Маріуполя у 2022 році. Руйнування настільки значні, що окупанти не збираються відновлювати підприємство, натомість хочуть зробити на "Азовсталі" постіндустріальний парк.

Як повідомляють росЗМІ, про це заявив Олег Моргун, якого росіяни зробили так званим "мером" окупованого Маріуполя. Він заявив, що "відновлювати особливо нічого, тому що завод дуже сильно постраждав".

"Будемо робити там рекреаційну зону, тому що море, він знаходиться на території Азовського моря", — заявив Моргун.

Як виглядає "Азовсталь" зараз

На кадрах лютого-квітня 2025 року можна побачити, що за майже за три роки окупації росіяни не відновлювали завод. Він абсолютно покинутий, територія поросла травою, деревами та бур’яном. Будівлі побиті та зруйновані російськими бомбами.

Єдине, що відновили окупанти — стела загиблим під час Другої світової війни азовстальцям. На початку повномасштабного вторгнення її було повністю знищено російськими снарядами. До лютого 2024 року вони її відновили, замінивши символ заводу на радянський "серп і молот".

Що відомо про "Азовсталь"

"Азовсталь" — це металургійний гігант, який має майже 100-річну історію. Підприємство охоплює величезну територію, між річкою Кальміус з одного боку і берегом Азовського моря — з іншого. Завод має свій власний вантажний порт і розгалужену систему підземних комунікацій.

Комбінат з повним металургійним циклом був українським монополістом з випуску деяких видів металопрокату. За рівнем валового доходу посідав третє місце серед металургійних підприємств України. Щорічно виробляв 6 млн т чавуну, 7 млн т сталі, 4,5 млн т прокату, 1,5 млн т агломерату.

З 18 березня по 16 травня 2022 року українські військові, зокрема бійці полку "Азов", 36-ї бригади морпіхів та інших підрозділів, тримали оборону Маріуполя на території "Азовсталі". Комбінат перетворився на фортецю, де перебували до 3 тисяч людей, зокрема жінок та дітей, які переховувалися на заводі від російських бомбардувань.

Взявши завод в облогу, росіяни скидали на "Азовсталь" важкі авіабомби. Після довготривалої облоги, відмов Росії від гуманітарних коридорів та постійних бомбардувань, гарнізон здався за наказом президента України Володимира Зеленського. Захисники потрапили у полон, частину з них пізніше обміняли.

Як розповідав "Телеграф", 9 травня 2025 року окупанти влаштували у Маріуполі огидне дійство. Вони залучили до нього навіть дітей.