Тут обрали останнього гетьмана України: що це за місце і чим воно було відоме в Києві (фото)

Це був це не просто цирк, а справжній архітектурний шедевр у стилі модерн, що зміг поєднати кінне мистецтво, оперні постановки та політичні баталії під одним скляним куполом

У другій половині XIX — на початку XX століття Київ активно розвивався як адміністративний і культурний центр. Водночас місто відчувало брак сучасних розважальних споруд.

Петро Крутіков вирішив заповнити цю прогалину. Унікальний проєкт "Гіппо-Палас" став не просто розважальним закладом, а символом новаторства і сміливості в мистецтві та суспільному житті. Цирк Петра Крутікова розташовувався у Києві на вулиці Миколаївській, яка сьогодні має ім’я Владислава Городецького, неподалік від Хрещатика

Народження ідеї та архітектурний шедевр

Петро Крутіков, виходець із впливової родини, відмовився від блискучої юридичної кар’єри, щоб присвятити себе улюбленій справі — цирковому мистецтву з кіньми. У той час у Києві не існувало відповідного майданчика для кінних виступів, тож він продав свою спадщину, щоб профінансувати будівництво цирку.

Щоб зібрати кошти на будівництво, Крутіков продав родинний маєток, який знаходився на престижній київській вулиці Липки. Загальна вартість будівництва склала близько 325 тисяч карбованців — величезна сума для того часу, що свідчить про його рішучість і віру у проєкт. Завдяки цьому архітектор Едуард Брантман створив для "Гіппо-Палас" будівлю у стилі модерн, що вражала своєю інноваційністю: залізобетонні конструкції, великі вікна, скляний купол, який наповнював залу природним світлом. Цей двоповерховий цирк став першим і єдиним такого типу в Європі на той час.

Технічні інновації та багатофункціональність

"Гіппо-Палас" був оснащений найсучаснішими для початку XX століття технологіями: парове опалення, електричне освітлення, зручні гардероби. Зала вміщувала близько 2000 глядачів і могла трансформуватися під різні формати — від кінних вистав до оперних постановок і навіть океанаріуму. Родзинкою цирку був скляний купол, який забезпечував природне освітлення арени, що значно покращувало умови для виступів і глядачів. Особлива увага була приділена акустиці, що дозволяла проводити концерти та театральні вистави з високою якістю звуку, роблячи цирк справжнім культурним осередком міста.

Соціальне і політичне значення

Окрім розважальної ролі, "Гіппо-Палас" став місцем важливих суспільних подій. Тут проходили політичні збори, зокрема засідання депутатів, що обирали Гетьмана України Павла Скоропацького — факт, який підкреслює значущість цирку в історії країни.

На жаль, під час Першої та Другої світових воєн будівля зазнала пошкоджень і врешті-решт була зруйнована. На її місці у радянські часи спорудили кінотеатр "Україна", який згодом став одним із найвідоміших кінотеатрів міста.

В наш час Київ має доволі сучасну будівлю Національного цирку України, яка продовжує традиції культурного центру, започаткованого Крутіковим. Але історія "Гіппо-Палас" надихає і сьогодні, нагадуючи про силу мрії та наполегливості.

Раніше "Телеграф" розповідав, де був перший театр в Києві то що там можна побачити сьогодні. Тоді слово "театр" асоціювалося з початком Хрещатика, поблизу сучасної Європейської площі.