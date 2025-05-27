Цей київський бар став символом свободи та дисиденства: де він знаходився (фото)

Це забуті сторінки історії Києва

Практично на перетині вулиць Прорізної та Хрещатик у будинку по вулиці Прорізній, 4 колись розташовувався легендарний бар "Хрещатий яр". Це місце, яке назавжди увійшло в історію Києва не лише як затишний заклад з ароматною кавою та міцним коньяком, а й як осередок культурного спротиву радянської епохи.

Це місце було справжньою оазою для творчої інтелігенції, де мистецтво та політичний дисидентський дух перепліталися в унікальній атмосфері. "Телеграф" розповість про нього детальніше.

Мистецтво, відбите на стінах

Однією з головних родзинок "Хрещатого яру" став його інтер'єр, створений під керівництвом відомого художника Бориса Плаксія та його творчої групи. Вітражі, карбування і панно на стінах розповідали історію Києва — починаючи з епохи Київської Русі і закінчуючи сучасністю. Кожен мистецький елемент був наче окремий розділ із літопису міста, де можна було побачити символи хрещення Русі, образи видатних діячів та сцени з життя киян різних епох. Такий мистецький ансамбль перетворював його на своєрідний музей, доступний кожному відвідувачу.

Центр самвидаву та таємних зустрічей

"Хрещатий яр" відігравав важливу роль у поширенні самвидаву — забороненої літератури, що циркулювала в кулуарах радянського суспільства. Попри постійну увагу КДБ, бар залишався місцем, де збиралися поети, художники, журналісти та дисиденти, щоб обговорити ідеї, обмінятися забороненими книжками і просто відчути смак свободи. Серед постійних гостей був і відомий телеведучий Петро Вексляров (знаменитий Дід Панас), який не раз заходив сюди, щоб "похмелитися" і поспілкуватися з однодумцями — цей факт став частиною міської легенди.

Сквер на Прорізний

Історичний контекст та символізм місця

Сам район, де знаходилося кафе, має глибоке історичне коріння. Урочище Хрещатий яр — це невеликий яр на правому березі Дніпра, який, згідно з деякими історичними джерелами, пов’язаний із хрещенням киян у 988 році, подією, яка вважається народженням християнства на Русі.

Культурне середовище та легенди по сусідству

Хрещатий яр був частиною широкої мережі культових місць Києва, де збиралася творча еліта. У безпосередній близькості були такі знакові заклади, як "Оксамит", улюблений для режисерів Сергія Параджанова та Василя Шукшина, а також "Світлиця" на Андріївському узвозі — центр тяжіння художників та письменників. Водночас ці місця створювали унікальну атмосферу культурного опору та свободи думки, попри тиск радянського режиму.

"Хрещатий яр" — це не просто бар, а живий символ епохи, де переплелися історія, мистецтво та дух свободи. Його стіни зберігали таємні зустрічі, обговорення забороненої літератури та творчі пошуки, а пам’ять про нього досі живе у серцях киян та всіх, хто цінує культурну спадщину міста.

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