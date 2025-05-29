Здесь избрали последнего гетмана Украины: что это за место и чем оно было известно в Киеве (фото)

Это был не просто цирк, а настоящий архитектурный шедевр в стиле модерн, который смог соединить конное искусство, оперные постановки и политические баталии под одним стеклянным куполом.

Во второй половине XIX – начале XX века Киев активно развивался как административный и культурный центр. В то же время город ощущал нехватку современных развлекательных сооружений.

Петр Крутиков решил восполнить этот пробел. Уникальный проект "Гиппо-Палас" стал не просто развлекательным заведением, а символом новаторства и смелости в искусстве и общественной жизни. Цирк Петра Крутикова располагался в Киеве на улице Николаевской, которая сегодня носит имя Владислава Городецкого, неподалеку от Крещатика.

Рождение идеи и архитектурный шедевр

Петр Крутиков, выходец из влиятельной семьи, отказался от блестящей юридической карьеры, чтобы посвятить себя любимому делу — цирковому искусству с лошадьми. В то время в Киеве не существовало соответствующей площадки для конных выступлений, поэтому он продал свое наследство, чтобы профинансировать строительство цирка.

Чтобы собрать средства на строительство, Крутиков продал семейное имение, которое находилось на престижной киевской улице Липки. Общая стоимость строительства составила около 325 тысяч рублей — огромная сумма того времени, что свидетельствует о его решительности и вере в проект. Благодаря этому архитектор Эдуард Брантман создал для "Гиппо-Палас" здание в стиле модерн, поражавшее своей инновационностью: железобетонные конструкции, большие окна, стеклянный купол, наполнявший зал естественным светом. Этот двухэтажный цирк стал первым и единственным такого типа в Европе того времени.

Технические инновации и многофункциональность

"Гиппо-Палас" был оснащен самыми современными для начала XX века технологиями: паровое отопление, электрическое освещение, удобные гардеробы. Зал вмещал около 2000 зрителей и мог трансформироваться под разные форматы — от конных представлений до оперных постановок и даже океанариума. Изюминкой цирка был стеклянный купол, обеспечивавший естественное освещение арены, что значительно улучшало условия для выступлений и зрителей. Особое внимание было уделено акустике, позволявшей проводить концерты и театральные представления с высоким качеством звука, делая цирк настоящим культурным центром города.

Социальное и политическое значение

Кроме развлекательной роли, "Гиппо-Палас" стал местом важных общественных событий. Здесь проходили политические собрания, в частности заседание депутатов, которые избирали Гетмана Украины Павла Скоропацкого — факт, который подчеркивает значимость цирка в истории страны.

К сожалению, во время Первой и Второй мировых войн здание получило повреждения и в конце концов было разрушено. На его месте в советские времена построили кинотеатр "Украина", впоследствии ставший одним из самых известных кинотеатров города.

В наши дни у Киева довольно современное здание Национального цирка Украины, которое продолжает традиции культурного центра, начатого Крутиковым. Но история "Гиппо-Палас" вдохновляет и сегодня, напоминая о силе мечты и настойчивости.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где был первый театр в Киеве, что там можно увидеть сегодня. Тогда слово "театр" ассоциировалось с началом Крещатика, вблизи современной Европейской площади.