Це найкрутіша вулиця у Києві: де вона знаходиться і що там можна подивитися (фото)

Розташована в самому серці Липок, вона залишається однією з найелітніших адрес Києва вже понад два століття.

Шовковична вулиця в Києві — одна з найпрестижніших і найцікавіших вулиць столиці. Вона знаходиться у Печерському районі Києва, в історичному районі Липки. Її протяжність близько 1,2 км, вона тягнеться від вулиці Михайла Грушевського до вулиць Мечникова та Басейної.

Вулиця розташована в самому серці Києва, поряд з такими важливими вулицями, як Інститутська та Лютеранська. І знаходиться в пішій доступності від станцій метро "Хрещатик" та "Палац спорту".

Історичні факти та зміна назв

Перша згадка вулиці датується 1834 роком. Назва "Шовковична" пов’язана з тим, що її територією проходив шовковичний сад, який ліквідували в 1835 році. До цього вулиця мала назву Аптекарська, оскільки на ній знаходилася одна з перших аптек Києва. У 1869-1919 роках вулиця називалася Левашовською на честь генерал-губернатора Василя Левашова, який розробив план забудови району Липки. У радянські часи з 1919 по 1993 рік вона мала ім’я Карла Лібкнехта, німецького комуністичного діяча, а під час нацистської окупації — Хорст-Вессельштрассе. 1993 року вулиці повернули історичну назву — Шовковична.

Шовковична вирізняється серед київських вулиць не лише історією, а й своїм рельєфом. У нижній частині вулиці ухил досить помітний і входить до п’ятірки найкрутіших у Києві. Хоча по абсолютній крутості поступається вулицям Франка (до 15 градусів) і Лютеранській (близько 12 градусів), її підйом досить тривалий, що робить прогулянку нею стомлюючою. Взимку і в ожеледицю цей підйом стає справжнім випробуванням, особливо для автомобілів з недостатнім приводом.

Архітектурні перлини та легенди

Шовковична — вулиця елітна, тут збереглося безліч особняків і прибуткових будинків кінця XIX — початку XX століття, побудованих для багатих купців, представників царської родини та відомих підприємців. Один із найзнаменитіших будинків — "Шоколадний будиночок" (Шовковична, 17/2), збудований у 1901 році за проектом Володимира Ніколаєва для купця Семена Могильовцева. Легенда свідчить, що будинок було зведено для таємних зустрічей із заміжньою графинею. Архітектура будинку — еклектика з фасадом, що нагадує флорентійські палаццо, а всередині — модерн. Місцеві жителі вірять, що венеціанські дзеркала в будинку — портали в потойбіччя, здатні допомогти закоханим знайти один одного в наступному житті. З 1960 по 1982 роки у цьому будинку знаходився РАГС.

Шоколадний будиночок

На Шовковичній, 15/1 знаходиться Арабський будиночок (Особняк Ковалевського). Він отримав свою неофіційну назву завдяки унікальному архітектурному стилю — еклектиці з елементами мавританського та східного зодчества. Особняк був збудований у 1898–1899 роках для київського цукрозаводчика та мецената Івана Ковалевського. Проект виконав відомий архітектор Володимир Миколаїв, а стиль будівлі одразу зробив його однією з найяскравіших архітектурних пам’яток Києва.

На території Олександрівської лікарні знаходиться Свято-Михайлівська церква, відновлена 2002 року після руйнування 1930 року. Церкву було засновано 1895 року меценатом Михайлом Дегтерєвим та освячено на честь святителя Михайла, митрополита Київського.

Вулиця завжди вважалася елітною та престижною. Тут будували будинки відомі та заможні люди, купці, представники царської родини, підприємці та банкіри. Сьогодні Шовковична зберігає свій високий статус: на ній розташовано багато державних установ, житлових комплексів та бізнес-центрів.

Раніше "Телеграф" розповідав, які таємниці береже Лютеранська вулиця у Києві. Вона також розташована у елітному районі Липки.