Ви точно знаєте це місце, але не знаєте, що тут було найдорожче кладовище в Києві (фото)

Це унікальне місце пережило епохи розквіту як престижний некрополь, знищення в радянські часи та відродження як парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва

Аскольдова могила — це одна з найвідоміших історичних місцевостей Києва. Вона зберігає багатошарову історію міста, де переплелися легенди, релігія та археологія.

Ця місцевість — унікальний історичний і духовний центр Києва, що зберігає пам’ять про перші спроби християнізації Русі, давні некрополі, а також народні легенди і таємниці, які роблять її неповторною частиною міського ландшафту.

Історія та значення Аскольдової могили

Назва урочища пов’язана з київським князем Аскольдом, який, за літописами, був убитий у 882 році князем Олегом. За переказами, саме тут поховали Аскольда, і на його могилі княгиня Ольга наприкінці IX — на початку X століття збудувала дерев’яну церкву Святого Миколая — небесного покровителя князя, що прийняв християнство задовго до офіційного Хрещення Русі Володимиром Великим. Церква неодноразово руйнувалася і відновлювалася: у 971 році її зруйнував князь Святослав, а в 990 році відновив князь Володимир.

У XVIII столітті навколо церкви виник монастирський цвинтар, який згодом став загальноміським, і тут ховали багатьох відомих киян. Наприкінці XVIII — на початку XX століття Аскольдова могила була престижним некрополем із понад 2000 могил, що отримала назву "царство білого мармуру" через численні біломармурові пам’ятники. Ціни на місця для поховання були високими: середня вартість ділянки становила 200-300 карбованців, а біля самої церкви — до 1000 карбованців. Щорічний дохід монастиря від поховань оцінювали приблизно у 115 000 карбованців.

Радянський період і зміни

У 1930-х роках радянська влада ліквідувала цвинтар, а територію перетворили на міський парк — Аскольдів сад. Стару церкву перебудували на ресторан, замінивши купол на колони, і створили парковий павільйон. Частину могил перенесли, але більшість просто знищили за допомогою лопат і бульдозерів.

У період Другої світової війни німці ненадовго відродили цвинтар. А після війни радянська влада знову повернулася до ідеї парку. Під час розкопок на Аскольдовій могилі було виявлено останки близько 600 солдатів часів Другої світової війни (німецьких, румунських, угорських), а також два старовинних склепи, де, ймовірно, поховані кияни.

Сучасний стан

Сьогодні Аскольдова могила — це парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва, де відновлено церкву Святого Миколая у вигляді ротонди в стилі ампір, збудовану у 1809–1810 роках за проєктом архітектора Андрія Меленського. Тут вшановують пам’ять загиблих героїв України.

Ця місцевість — унікальний історичний і духовний центр Києва, що зберігає пам’ять про перші спроби християнізації Русі, давні некрополі, а також народні легенди і таємниці, які роблять її неповторною частиною міського ландшафту.

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