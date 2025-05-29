Народний депутат Яценко боїться за своє життя: він скаржиться на "банду" із відомих людей

Скандальний нардеп назвав імена замовників цькування, але доказів немає

Народний депутат Антон Яценко від "Слуги народу" боїться за своє життя. Йому пишуть коментарі із погрозами розправи, а сам парламентар підозрює у цькуванні відомого бізнесмена і навіть мера одного з міст.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. За його словами, у соцмережі якийсь час тому з’явилися фейкові групи, які поширюють "брудні публікації" про нього.

Яценко стверджує, що під такими публікаціями почали з’являтися погрози його життю.

"Він загрожував мене застрелити. Цитую: "Коли його вже еб@шнут … ??? (З@стрелять).", "Та еб*те вже цього гандон@", — розповідає нардеп, підкріплюючи свої слова відповідними скріншотами.

Народний депутат досить серйозно прийняв ці слова і, побоюючись за своє життя, вже звернувся до правоохоронців. В організації цькування він підозрює деякого військовослужбовця на прізвище Довгань.

"Зауважу, що на фото профілю у Фейсбуці Ігоря Довганя зображено зі зброєю в руках. Вважаю, що така особа може бути небезпечною для суспільства! Я звернувся із заявою про злочин до Національної поліції України, Офіс Генерального прокурора, Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони центрального регіону та Державне бюро розслідувань.

Що відомо про групи

Справді, проаналізувавши мережу, можна знайти ці групи. З примітного:

публікації в обох групах з’явилися майже одночасно (10-20 травня);

обидві групи акцентовані на Антоні Яценку (у групах немає взагалі жодних публікацій, окрім тих, які спрямовані проти Яценка);

одна з них зветься "Труха", але, ймовірно, є фейком, який експлуатує ім’я відомої мережі Telegram-каналів.

Що публікують у групах

В обох групах з’являються пости, спрямовані проти Яценка. У них його звинувачують у нібито "дерибанах бюджету" чи "корупційних схемах".

Кого підозрює Яценко

Яценко вважає, що за фейковими групами, які розпалюють ненависть до нього, нібито може стояти ціла "банда" з відомих людей. Мовляв, до неї можуть входити голова "Всеукраїнської Аграрної Ради", мер Умані Ірина Плетньова та її заступник Олег Ганич. При цьому важливо наголосити, що жодних підтверджень цьому Яценко не надав.

Для довідки: Ірина Плетньова – мер Умані з 2020 року та член політичної партії "За майбутнє". 2023 року назвала Яценка "російським агентом".

Ірина Плетєва та Антон Яценко

Хто такий Андрій Яценко?

Андрій Яценко є народним депутатом від "Слуги народу" та колишнім регіоналом.

За даними руху ЧЕСНО, він голосував за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року та у 2012 році — за Закон "Про основи державної мовної політики", який розширював вживання російської мови в Україні.

Сайт руху характеризує нардепа таким чином:

ФАС (фігурант антикорупційних справ): 4;

"Кнопкодівство": 129;

Прогули;

"Гречкосійство" (стверджується, що нардеп був помічений у "грецькосійстві" — під цим терміном мають на увазі дарування подарунків або надання послуг, які можуть спонукати виборця проголосувати за нього).

Скандали

Не оминули біографію Яценка й гучні скандали. За даними "ТСН", у 2018 році під одним із повідомлень Яценка, де той описував свої досягнення у зміні благоустрою уманчан, учасник бойових дій Олег Гервас написав, що "регіонали повинні сидіти у в’язниці, а не піаритися за бюджетні кошти". Після цього Яценко відповів, що Олег нібито є "мародером та вбивцею мирного населення".

Ветеран подав до суду про "захист честі та гідності" та виграв його.

Чому Умань?

Антон Яценко був обраний по одномандатному виборчому округу №200. До нього станом на 2019 рік входило місто Умань, Монастирищенський, Уманський, Христинівський та частина Тальнівського району. Сам Яценко не приховував, що має мерські амбіції і в майбутньому, можливо, балотуватиметься саме у мери Умані.

"У президентських навряд чи братиму участь, у парламентських — можливо, і в місцевих, ймовірно, навіть я не піду в народні депутати, а балотуватимуся на посаду міського голови міста Умані", — говорив він в інтерв’ю "Суспільному".

У своїй публікації Яценко згадував, що до "банди", яку він підозрює у цькуванні, нібито входить чинний мер Ірина Плетньова. І тут важливо зазначити, що їхній конфлікт тягнеться вже довгі роки. І Яценко, і Плетньова час від часу обмінюються взаємними звинуваченнями. Пікантності конфлікту Плетньової та Яценко додає те, що ще недавно мер Умані була політичним вихованцем нардепа.

Конфлікт

У 2023 році інформаційний простір вибухнув обуреннями після публічних заяв мера Умані Ірини Плетньової, згідно з якими народний депутат Антон Яценко нібито намагався зірвати допомогу ЗСУ та натякав на лояльність до носіїв "російського миру". Сам Яценко таку заяву глави Умані спростовує.

Після цього Плетньова назвала Яценка "російським агентом", а народний депутат перейшов на образи та нібито погрожував Плетньовій. Як пишуть ЗМІ, ситуація нібито дійшла до того, що Плетньова отримала охорону СБУ, а щодо Яценка розпочали відповідне провадження.

З того часу Яценко та Плетньова відкрито конфліктують. Існує думка нібито конфлікт між політиками утворився ще до 2023 року. Як пишуть ЗМІ, мовляв, почалося все зі спроби Антона Володимировича командувати міським головою, але підтверджень цієї інформації немає.

Нагадаємо, Яценко проживає у Козині (Київська область) у будинку площею 1520 квадратних метрів, оформленому на його тестя Івана Кравчука. На території резиденції є власний басейн та вихід до річки.