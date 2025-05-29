Народный депутат Яценко боится за свою жизнь: он жалуется на "банду" из известных людей

Скандальный нардеп назвал имена заказчиков травли, но доказательств нет

Народный депутат Антон Яценко от "Слуги народа" боится за свою жизнь. Ему пишут комментарии с угрозами расправы, а сам парламентарий подозревает в травле известного бизнесмена и даже мэра одного из городов.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, в соцсети некоторое время назад появились фейковые группы, которые распространяют "грязные публикации" о нем.

Яценко утверждает, что под такими публикациями стали появляться угрозы его жизни.

"Он угрожал меня застрелить. Цитирую: "Когда его уже еб@шнут…??? (З@стрелят).", "Да еб*те уже этого гандон@", — рассказывает нардеп, подкрепляя свои слова соответствующими скриншотами.

Народный депутат довольно серьезно принял эти слова и, боясь за свою жизнь, уже обратился к правоохранителям. В организации травли он подозревает некого военнослужащего по фамилии Довгань.

"Замечу, что на фото профиля в Фейсбуке Игорь Довгань изображён с оружием в руках. Считаю, что такое лицо может быть опасным для общества! Я обратился с заявлением о преступлении в Национальную полицию Украины, Офис Генерального прокурора, Специализированную прокуратуру в сфере обороны центрального региона и Государственное бюро расследований", — рассказал нардеп.

Что известно о группах

Действительно, проанализировав сеть, можно найти эти группы. Из примечательного:

публикации в обеих группах появились практически одновременно (10-20 мая);

обе группы акцентированы на Антоне Яценко (в группах нет вообще никаких публикации кроме тех, которые направлены против Яценко);

одна из них носит название "Труха", но, вероятно, является фейком, который эксплуатирует имя известной сети Telegram-каналов.

Что публикуют в группах

В обеих группах появляются посты направленные против Яценко. В них его обвиняют в якобы "дерибанах бюджета" или "коррупционных схемах".

Кого подозревает Яценко

Яценко считает, что за фейковыми группами, которые разжигают ненависть к нему якобы может стоять целая "банда" из известных людей. Дескать, в неё могут входить глава "Всеукраинского Аграрного Совета", мэр Умани Ирина Плетнева, и её заместитель Олег Ганич. При этом важно отметить, что никаких подтверждений этому Яценко не предоставил.

Для справки: Ирина Плетнева — мэр Умани с 2020 года и член политической партии "За майбутнє". В 2023 году назвала Яценко "российским агентом".

Ирина Плетева и Антон Яценко

Кто такой Андрей Яценко?

Андрей Яценко является народным депутатом от "Слуги народа" и бывшим регионалом (В 2012 году был избран в Верховную Раду по спискам Партии регионов — 21 февраля 2014 года вышел из фракции Партии регионов, через несколько дней присоединился к группе "Экономическое Развитие").

По данным движения ЧЕСНО, он голосовал за "диктаторские законы" 16 января 2014 года и в 2012 году — за Закон "Об основах государственной языковой политики", расширявший употребление русского языка в Украине.

Сайт движения характеризует нардепа следующим образом:

ФАРы (фигурант антикоррупционных дел): 4;

"Кнопкодавство": 129;

Прогулы;

"Гречкосейство" (утверждается, что нардеп был замечен в "гречкосействе" — под этим термином подразумевают дарение подарков или оказание услуг, которые могут сподвигнуть избирателя проголосовать за него).

Скандалы

Не обошли биографию Яценко и громкие скандалы. По данным "ТСН", в 2018 году под одним из сообщений Яценко, где тот описывал свои достижения в изменении благоустройства жителей Умани, участник боевых действий Олегу Гервас написал, что "регионалы должны сидеть в тюрьме, а не пиариться за бюджетные средства". После этого Яценко ответил, что Олег якобы является "мародером и убийцей мирного населения".

Ветеран подал в суд о "защите чести и достоинства" и выиграл его.

Почему Умань?

Антон Яценко — был избран по одномандатному избирательному округу №200. В него по состоянию на 2019 год входил город Умань, Монастырищенский, Уманский, Христиновский и часть Тальновского района. Сам Яценко не скрывал, что имеет мэрские амбиции и в будущем, возможно, будет баллотироваться именно в мэры Умани.

"В президентских вряд ли буду участвовать, в парламентских — возможно, и у местных, вероятно, даже я не пойду в народные депутаты, а буду баллотироваться на должность городского головы города Умани", — говорил он в интервью "Суспільному".

В своей публикации Яценко упоминал, что в "банду", которую он подозревает в травле, якобы входит действующий мэр Ирина Плетнева. И тут важно отметить, что их конфликт тянется уже долгие годы. И Яценко, и Плетнева время от времени обмениваются взаимными обвинениями. Пикантности конфликта Плетневой и Яценко добавляет то, что еще недавно мэр Умани была политическим воспитанником нардепа.

Конфликт

В 2023 году информационное пространство разразилось возмущениями после публичных заявлений мэра Умани Ирины Плетневой, согласно которым народный депутат Антон Яценко якобы пытался сорвать помощь ВСУ и намекал на лояльность к носителям "русского мира". Сам Яценко такое заявление главы Умани опровергает.

После этого Плетнева назвала Яценко "российским агентом", а народный депутат перешел на оскорбления и якобы угрожал Плетневой. Как пишут СМИ, ситуация будто бы дошла до того, что Плетнева получила охрану СБУ, а по Яценко начали соответствующее производство.

С тех пор Яценко и Плетнева открыто конфликтуют. Бытует мнение будто бы конфликт между политиками образовался еще до 2023 года. Как пишут СМИ, дескать, началось все с попытки Антона Владимировича помыкать городским головой, но подтверждений этой информации нет.

Напомним, Яценко проживает в Козине (Киевская область) в доме площадью 1520 квадратных метров, оформленном на его тестя Ивана Кравчука. На территории резиденции есть собственный бассейн и выход к реке.