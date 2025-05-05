Депутатські хороми: хто з нардепів володіє найбільшими маєтками в Україні

Де живуть українські депутати

Декларації народних депутатів України за 2024 рік розкривають вражаючі масштаби розкоші, в якій живуть обранці народу. Дванадцять парламентарів задекларували резиденції площею понад 1000 квадратних метрів, що в десятки разів більше за звичайну квартиру.

Найпопулярнішим місцем проживання серед власників найбільших маєтків виявився елітний Козин в Конча-Заспі, де мешкають четверо з дванадцяти депутатів-власників найрозкішніших резиденцій. Про це йдеться у матеріалі OBOZ.UA.

Лідером рейтингу, за словами видання, став Вадим Столар з "Опозиційної платформи – За життя", який орендує в колишньої дружини Інни Майструк будинок площею 2062,8 квадратних метрів у Козині. За даними Forbes, Столар входить до сотні найбагатших українців зі статками у 175 млн доларів. У цьому величезному маєтку разом з нардепом проживають і його діти.

Джерело - Google Earth

На другому місці опинився член депутатської групи "Довіра" Василь Петьовка з маєтком площею 2032,5 квадратних метрів у Мукачеві (Закарпатська область). Офіційно садиба належить його дружині Марині. Комплекс включає головний будинок з мансардою, гостьовий будинок, гараж, насосну щитову та навіс, пише видання.

Василь Петьовка

Джерело - Google Earth

Примітно, що під час повномасштабної війни НАЗК склало на нього адмінпротокол за спробу домовитись про перетин кордону для своїх родичів.

Нардеп від "Слуги народу" Руслан Горбенко посідає третє місце з будинком площею 1834 квадратних метрів у Лісниках (Київська область). Його маєток вирізняється не лише розмірами, але й розташуванням в одному з найпрестижніших передмість столиці.

Руслан Горбенко

Джерело - Google Earth

Четверте місце міг би посісти колишній підприємець Сергій Тарута з маєтком площею 1727,9 квадратних метрів, яким він володіє з 2005 року. Проте майно знаходиться на тимчасово окупованій території – в Донецьку, куди нардеп наразі не має доступу.

Тому четверта позиція у члена групи "Відновлення України" Олександра Фельдмана, який володіє будинком площею 1571,1 квадратних метрів у Харкові. За даними журналу Focus, у 2012 році Фельдман посідав 42-гу позицію в рейтингу найзаможніших людей України зі статками у 375 млн доларів. Його маєток у Харкові залишається однією із найбільших міських резиденцій серед усіх депутатських володінь.

Олександр Фельдман

Джерело - Google Earth

На п'ятому місці — позафракційний нардеп Антон Яценко, котрий мешкає в Козині (Київська область) у будинку площею 1520 квадратних метрів, оформленому на його тестя Івана Кравчука. На території резиденції є власний басейн і вихід до річки.

Антон Яценко

Джерело - Google Earth

До списку найбільших маєтків депутатів, за словами видання, також потрапили помешкання Миколи Люшняка (1426,9 кв. м) у селі Поляниця (Івано-Франківська область), Петра Порошенка (1331,7 кв. м) у Козині (Київська область), Сергія Мінька (1299 кв. м) у селі Романків (Київська область), Сергія Алєксєєва (1161,6 кв. м) у Козині (Київська область), Сергія Льовочкіна (1055,95 кв. м) у Франції та Анжеліки Лабунської (1040 кв. м) у селі Нові Петрівці (Київська область).

За даними НАЗК, будинками володіють приблизно половина депутатів, які подали декларації. Середня площа будинку народного обранця становить понад 300 квадратних метрів.

Раніше "Телеграф" писав, що Стефанчук виправдався, чому в депутатів зросли зарплати під час війни. Спікер ВР запевнив, що доходи депутатів є прозорими.