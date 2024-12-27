Українці скупили понад 10 Rolls-Royce Spectre за пів мільйона євро: серед власників депутати і ноунейми

Більшість авто знаходяться за кордоном

В Україні вже зареєстровано вже 13 Rolls-Royce Spectre. Вартість одного такого авто складає понад пів мільйона євро.

Про це йдеться у розслідуванні "Української правди". Журналісти посилаються на дані своїх джерел у правоохоронних органах.

Spectre – це перший електромобіль компанії Rolls-Royce. Його почали виробляти у 2023 році, а в же у жовтні того ж року в Україну завезли перший такий автомобіль.

Такі автомобілі не продають у салоні. Щоб придбати Spectre, потрібно стати в чергу й чекати.

Як з'ясувала УП, власниками Rolls-Royce Spectre є наступні особи:

народний депутат Геннадій Вацак (авто зареєстроване на іншу людину);

бізнесмен Михайло Бакуненко (авто зареєстроване на ТОВ "Енергохаб");

колишній народний депутат Віталій Хомутиннік;

дружина харківського забудовника Єгора Масленнікова;

Юлія Карцигіна, донька донецького бізнесмена Сергія Хановича;

ФОП Олена Силенко;

Микола Ковальчук.

Варто зазначити, що деякі машини були оформлені на осіб, які, за даними УП, не мають офіційних статків. Більшість Spectre були лише поставлені на облік в Україні. Згодом вони виїхали з країни за кордон. Ще частина з зареєстрованих в Україні авто виставлені на продаж.

Нагадаємо, влітку 2024 року на вулицях Києва помітили перший в Україні електричний пікап Tesla Cybertruck. Це автомобіль вже став новим символом статусу серед знаменитостей.