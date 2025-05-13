"Інформацію злили зсередини Верховної Ради": нардепка отримала погрози після звернення щодо блогерки Алхім

Нардепка підозрює, що стався витік із Верховної Ради

Після подання офіційного депутатського звернення до СБУ та Національної поліції щодо діяльності блогерки Анни Алхім (справжнє імʼя — Ганна Буряченко), народна депутатка Наталія Піпа почала отримувати численні дзвінки з погрозами. За її словами, це сталося ще до того, як звернення було оприлюднене публічно, а отже — відбувся витік персональних даних із внутрішньої системи Верховної Ради.

"Погрози почали надходити, коли моє звернення ще навіть не було опубліковане. Воно знаходилось лише в системі Верховної Ради, доступній для депутатів, апарату та помічників. Отже, хтось ізсередини злив не лише зміст звернення, а й мій номер телефону", — заявила Піпа в коментарі "Телеграфу".

Депутатка вже звернулася до правоохоронців із приводу погроз. Спочатку їй дзвонили з голосовими повідомленнями агресивного характеру, згодом — з великої кількості анонімних номерів.

"Я просто блокувала нові номери. Але кількість таких дзвінків — десятки. Це була спроба тиску та залякування", — поділилася політикиня.

Наталія Піпа прямо заявляє: підозрює, що злив інформації здійснив хтось із народних депутатів, які досі підтримують проросійські наративи в парламенті.

"У Верховній Раді є кілька осіб, які відкрито чи приховано просувають проросійські меседжі. Це не одна фракція — є представники як з ОПЗЖ, так і з "Слуги народу". Саме серед них, імовірно, й відбувся витік", — наголосила Піпа в розмові з "Телеграфом".

Причиною звернення до СБУ та Нацполіції стали численні прояви антиукраїнської риторики з боку блогерки Анни Алхім. Серед них — поширення проросійських меседжів у соцмережах, зокрема фрази "Путін — красавчік", відмова співати українські пісні, танці під російську музику перед портретами загиблих захисників України.

"Це — не просто шокуючий контент. Це — отрута для свідомості молоді. Такі блогери становлять реальну загрозу інформаційній безпеці України", — пояснює нардепка.

У своєму зверненні Піпа вимагає від правоохоронних органів дати чітку правову оцінку діям блогерки та вжити невідкладних заходів.

Окремо депутатка звернулася до українських батьків, закликавши перевірити, на кого підписані їхні діти у TikTok, Instagram та інших соцмережах. За словами Піпи, подібні блогери — це теж зброя ворога.

До слова, попри резонанс, Анна Алхім продовжує публікувати безтурботні сторіс, наприклад, із Парижа.

"Публічні особи, які поширюють антиукраїнські меседжі, повинні відповідати за підривну діяльність. Свобода слова — не про право вести інформаційну війну проти своєї держави", — резюмує депутатка.