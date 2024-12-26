У Раді заявили, що воювати мають усі, але депутати – це інше

Також він розповів, що вважає парадоксальним

Народний депутат та секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко вважає, що воювати мають усі. Але питання мобілізації депутатів, на його думку, є "популізмом".

Про це він заявив під час інтерв’ю виданню LB. За його словами, він не за зниження мобілізаційного віку, а за те, щоби воювали всі.

"Я за те, щоб воювали всі. А це такий популізм (питання мобілізації депутатів і міністри — Ред.). Дивіться, я не проти. Але ми ж повинні розуміти, що влада поки влада, поки вона є. На жаль, ми не можемо поки що провести вибори", — сказав Костенко.

Також він вважає парадоксальним, коли українці одночасно хочуть виходу на кордони 1991 року, демобілізації військових та скасування мобілізації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нардеп Дмитро Соломчук заявив, що на тисячу гривень влаштує новорічний стіл для своєї родини і йому вистачить цих грошей. На уточнююче питання ведучих, яку суму він витрачає на звичайну вечерю, нардеп чітко не відповів.