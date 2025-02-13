Зарплати, компенсації та мільйони на відрядження: у скільки обходиться один депутат на місяць, розслідування

Депутати отримують не лише офіційний оклад

Зарплати народних депутатів завжди викликають суперечки в суспільстві. Однак окрім офіційного окладу парламентарі отримують додаткові виплати, компенсації та привілеї, які значно збільшують їхні реальні доходи.

Журналісти видання "Bihus Info" підрахували, скільки насправді коштує державі один депутат. Наприклад, нардепу Олександру Куницькому щомісячно виплачували 20 тисяч гривень на житло до того, як він покинув Україну. Водночас депутат від "Батьківщини" Сергій Власенко лише за минулий рік отримав 1,3 мільйона гривень на службові поїздки – це десята частина всього бюджету, передбаченого на відрядження для всіх народних обранців.

У 2024 році середня зарплата депутата, включаючи всі надбавки та вирахування податків, становила 48 000–53 000 грн на місяць. Наприклад, Сергій Льовочкін отримував 48 000 грн, Юрій Бойко – 50 000 грн, а заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк – 53 000 грн.

Окрім зарплат, парламентарі можуть отримувати додаткові виплати за наукові ступені (15–25%), почесні звання (20–40%) та надбавки за "інтенсивність праці", які подвоюють базовий оклад.

Фактично кожен народний обранець щомісяця отримує ще 60 500 грн на "виконання депутатських повноважень". Ця сума не підлягає жорсткій звітності, тож її можна витрачати як завгодно. У 2024 році через прогули частина депутатів втратила ці виплати, однак загальна сума компенсацій все одно залишалася значною.

Депутати, які не мають житла в Києві, можуть отримувати відшкодування на оренду квартир або готельного номера. Виплата – 20 000 грн на місяць. Однак серед тих, хто користується цим правом, є парламентарі з елітною нерухомістю та значними грошовими активами.

На проїзд кожному депутату щомісяця компенсують 7 500 грн. Це гроші на пальне, таксі, квитки на потяги тощо. Окрім цього, народні обранці можуть користуватися службовими авто парламенту – у 2024 році їхнє обслуговування коштувало бюджету близько 100 млн грн.

Минулого року Верховна Рада витратила на відрядження депутатів 10 млн грн. Це удвічі менше, ніж до повномасштабної війни, однак витрати все ще значні. Держава компенсує витрати лише на офіційні поїздки, як-от участь у Парламентській асамблеї НАТО, ОБСЄ чи ПАРЄ.

З урахуванням зарплат, надбавок, депутатських виплат, оренди житла, транспорту та відряджень один народний депутат обходиться державному бюджету приблизно у 150 000 грн на місяць.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що вперше у цій каденції Верховна Рада надіслала законопроєкт на всенародне обговорення. У цьому конкретному випадку це дозволяє уникнути провалу законопроєкту, який є одним із зобов’язань, взятих Україною перед МВФ.