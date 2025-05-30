Долю цього київського мосту вирішив ящик шампанського: як і коли він з'явився (фото)

"Телеграф" розповість про будівництво унікального Пішохідного мосту, який і сьогодні залишається улюбленим місцем відпочинку киян

Ще понад століття тому Труханів острів став популярним місцем для літнього відпочинку киян. У 1918 році тут впорядкували тут перший пляж: облаштували берег, встановили кабінки для переодягання, що дало старт пляжній культурі в столиці.

На острові вже тоді існувало селище з кафе, яхт-клубом, училищем і навіть храмом святої Єлизавети. Однак переправа через Дніпро залишалась складною — спочатку човнами, а згодом пароплавами, які часто стикалися в річці через великий потік людей і течію.

Проблеми переправи та зростання попиту

Зі збільшенням кількості відпочивальників переправа ставала все небезпечнішою, а катери, які кияни жартівливо називали "лаптями" та "калошами", не справлялися з навантаженням. Ідея побудувати міст на Труханів виникла ще у 1930-х роках, а проєкт нагадував за формою знаменитий міст Золоті Ворота у Сан-Франциско, але через війну реалізація відклалася.

Поява Пішохідного мосту

Пішохідний міст, який сьогодні з’єднує центр Києва з Трухановим островом, був зведений у 1956–1957 роках за проєктом інженерів та архітекторів, серед яких ключовими були Олексій Заваров і Володимир Суворов. Під час роботи над проєктом між ними виникла суперечка щодо можливості будівництва мосту саме в цьому місці. Вона завершилася парі на ящик шампанського, яке виграв Заваров. Довжина споруди становить близько 430 метрів, а висота над Дніпром — 26 метрів, що дозволяє пропускати судна навіть під час високої води.

Будівництво мосту

Парковий міст — це суцільнозварний підвісний міст завширшки 7 метрів. Він складається з трьох центральних прогонів підвісної конструкції (60 + 180 + 60 метрів), піднятих на 26 метрів над рівнем води, що дозволяє пропускати судна навіть під час повені. Центральні прогони підтримуються гіперболічними жорсткими ланцюгами, закріпленими на двох пілонах рамної форми заввишки 32 метри.

Парковий міст влітку 1959 року

У 2017 році міст було реконструйовано: оновлено покриття, встановлено нові перильні огорожі, пофарбовано металеві конструкції, додано сучасне полімерне покриття з базальтовим щебенем. Також облаштовано підземні контейнери для сміття та перепони, які не заважають пішоходам, але блокують рух автомобілів.

Особливості та значення мосту

Цей міст не веде до житлових районів і не є транспортною артерією — його призначення виключно рекреаційне. Він полегшив доступ киян до пляжів і зелених зон Труханового острова, став улюбленим місцем для прогулянок, романтичних зустрічей і велосипедних маршрутів. З часом на мосту з’явилася велосипедна доріжка та яскрава підсвітка, що робить його особливо привабливим у вечірній час.

Отже, перші пляжники Труханового — кияни початку XX століття – започаткували традицію літнього відпочинку на острові. Їхній запит на зручну переправу став рушієм для створення Пішохідного мосту, який і сьогодні залишається символом літнього Києва, поєднуючи історію, архітектуру та комфорт для мешканців і гостей столиці.

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