Долю цього київського мосту вирішив ящик шампанського: як і коли він з'явився (фото)
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"Телеграф" розповість про будівництво унікального Пішохідного мосту, який і сьогодні залишається улюбленим місцем відпочинку киян
Ще понад століття тому Труханів острів став популярним місцем для літнього відпочинку киян. У 1918 році тут впорядкували тут перший пляж: облаштували берег, встановили кабінки для переодягання, що дало старт пляжній культурі в столиці.
На острові вже тоді існувало селище з кафе, яхт-клубом, училищем і навіть храмом святої Єлизавети. Однак переправа через Дніпро залишалась складною — спочатку човнами, а згодом пароплавами, які часто стикалися в річці через великий потік людей і течію.
Проблеми переправи та зростання попиту
Зі збільшенням кількості відпочивальників переправа ставала все небезпечнішою, а катери, які кияни жартівливо називали "лаптями" та "калошами", не справлялися з навантаженням. Ідея побудувати міст на Труханів виникла ще у 1930-х роках, а проєкт нагадував за формою знаменитий міст Золоті Ворота у Сан-Франциско, але через війну реалізація відклалася.
Поява Пішохідного мосту
Пішохідний міст, який сьогодні з’єднує центр Києва з Трухановим островом, був зведений у 1956–1957 роках за проєктом інженерів та архітекторів, серед яких ключовими були Олексій Заваров і Володимир Суворов. Під час роботи над проєктом між ними виникла суперечка щодо можливості будівництва мосту саме в цьому місці. Вона завершилася парі на ящик шампанського, яке виграв Заваров. Довжина споруди становить близько 430 метрів, а висота над Дніпром — 26 метрів, що дозволяє пропускати судна навіть під час високої води.
Парковий міст — це суцільнозварний підвісний міст завширшки 7 метрів. Він складається з трьох центральних прогонів підвісної конструкції (60 + 180 + 60 метрів), піднятих на 26 метрів над рівнем води, що дозволяє пропускати судна навіть під час повені. Центральні прогони підтримуються гіперболічними жорсткими ланцюгами, закріпленими на двох пілонах рамної форми заввишки 32 метри.
У 2017 році міст було реконструйовано: оновлено покриття, встановлено нові перильні огорожі, пофарбовано металеві конструкції, додано сучасне полімерне покриття з базальтовим щебенем. Також облаштовано підземні контейнери для сміття та перепони, які не заважають пішоходам, але блокують рух автомобілів.
Особливості та значення мосту
Цей міст не веде до житлових районів і не є транспортною артерією — його призначення виключно рекреаційне. Він полегшив доступ киян до пляжів і зелених зон Труханового острова, став улюбленим місцем для прогулянок, романтичних зустрічей і велосипедних маршрутів. З часом на мосту з’явилася велосипедна доріжка та яскрава підсвітка, що робить його особливо привабливим у вечірній час.
Отже, перші пляжники Труханового — кияни початку XX століття – започаткували традицію літнього відпочинку на острові. Їхній запит на зручну переправу став рушієм для створення Пішохідного мосту, який і сьогодні залишається символом літнього Києва, поєднуючи історію, архітектуру та комфорт для мешканців і гостей столиці.
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