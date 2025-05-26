У Києві є справжнє кладовище автобусів: де воно знаходиться і чи можна туди потрапити (фото)

Це футуристична споруда з вантовим дахом, яку місцеві жителі прозвали "літаючій тарілкою

На лівому березі Києва, в районі Дарниці, знаходиться незвичайне та маловідоме місце. Це колишній автобусний парк №7, який сьогодні перетворився на справжній цвинтар для списаної міської техніки.

Це не просто занедбаний гараж, а унікальний архітектурний об’єкт радянської доби, який місцеві жителі ласкаво називають "цирком" або "літаючої тарілкою" через його незвичайну форму та конструктивні особливості. "Телеграф" розповість про нього детальніше.

Архітектурне диво радянського часу

Будівництво автопарку розпочалося в середині 1960-х і тривало близько восьми років. У 1973 році підприємство було введено в експлуатацію, ставши одним з найбільших у Києві. Тут працювало близько 1400 осіб, а щодня обслуговувалося до 400 автобусів, які виконували міські, міжміські та навіть міжнародні рейси. Важливою сторінкою в історії парку стала Чорнобильська катастрофа 1986 року: близько 70 автобусів із цього депо брали участь в евакуації мешканців Прип’яті, що надає об’єкту історичної значущості.

Головною архітектурною родзинкою парку є величезний круглий гараж із вантовим дахом діаметром близько 150 метрів, збудований за проектом архітектора В. Зінкевича. Дах підтримується 186 сталевими тросами, закріпленими на центральній колоні, що створює враження "літаючої тарілки" або "циркового купола". Усередині будівлі – унікальні скляні трубки, що пропускають сонячне світло, а також приміщення для миття та техобслуговування автобусів. Ця споруда вважається одним із найбільш вражаючих прикладів радянського індустріального модернізму.

Після розпаду СРСР та економічної кризи 1990-х років парк почав втрачати своє значення. Міжнародні рейси скасували, а до 2005 року припинилося обслуговування міських маршрутів. З того часу "Київпастранс" використовував територію переважно для зберігання списаної техніки — понад 900 автобусів і тролейбусів, багато з яких могли б ще працювати при належному догляді.

Сучасний стан та занедбаність

У 2015 році автопарк було закрито через аварійний стан будівлі. Сьогодні тут можна побачити сотні списаних автобусів, що іржавіють просто неба і всередині величезного круглого гаража. Територія закрита, і потрапити усередину можна лише незаконно. Але робити це не рекомендується, оскільки автобаза охороняється собаками. А сама конструкція нестабільна і може обвалитися.

Так чи інакше, автопарк привертає увагу урбаністів, фотографів та любителів покинутих місць. Його архітектура та історія роблять його унікальним культурним об’єктом, який міг би стати музеєм чи артпростором, що розповідає про радянську епоху та розвиток громадського транспорту у Києві.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким був перший громадський транспорт у Києві. А також де він курсував і скільки коштувала поїздка.