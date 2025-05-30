Судьбу этого киевского моста решил ящик шампанского: как и когда он появился (фото)

Телеграф расскажет о строительстве уникального Пешеходного моста, который и сегодня остается любимым местом отдыха киевлян.

Еще более столетия назад остров Труханов стал популярным местом для летнего отдыха киевлян. В 1918 году здесь привели в порядок первый пляж: обустроили берег, установили кабинки для переодевания, что дало старт пляжной культуре в столице.

На острове уже тогда существовал поселок с кафе, яхт-клубом, училищем и даже храмом святой Елизаветы. Однако переправа через Днепр оставалась сложной — сначала лодками, а затем пароходами, которые часто сталкивались в реке из-за большого потока людей и течения.

Проблемы переправы и роста спроса

С увеличением количества отдыхающих переправа становилась все опаснее, а катера, которые киевляне шутливо называли "лаптями" и "калошами", не справлялись с нагрузкой. Идея построить мост на Труханов возникла еще в 1930-х годах, а проект напоминал по форме знаменитый мост Золотые Ворота в Сан-Франциско, но из-за войны реализация отложилась.

Появление Пешеходного моста

Пешеходный мост, соединяющий сегодня центр Киева с Трухановым островом, был возведен в 1956-1957 годах по проекту инженеров и архитекторов, среди которых ключевыми были Алексей Заваров и Владимир Суворов. Во время работы над проектом между ними возник спор о возможности строительства моста именно в этом месте. Он завершился пари на ящик шампанского, которое выиграл Заваров. Длина сооружения составляет около 430 метров, а высота над Днепром — 26 метров, что позволяет пропускать суда даже во время высокой воды.

Строительство моста

Парковый мост – это цельносварной подвесной мост шириной 7 метров. Он состоит из трех центральных прогонов подвесной конструкции (60+180+60 метров), поднятых на 26 метров над уровнем воды, что позволяет пропускать суда даже во время наводнения. Центральные прогоны поддерживаются гиперболическими жесткими цепями, закрепленными на двух пилонах рамной формы высотой 32 метра.

Парковый мост летом 1959 года.

В 2017 году мост был реконструирован: обновлено покрытие, установлены новые жемчужные ограждения, окрашены металлические конструкции, добавлено современное полимерное покрытие с базальтовым щебнем. Также обустроены подземные контейнеры для мусора и препятствия, не мешающие пешеходам, но блокирующие движение автомобилей.

Особенности и значение моста

Этот мост не ведет в жилые районы и не является транспортной артерией — его предназначение исключительно рекреационное. Он облегчил доступ киевлян к пляжам и зеленым зонам Труханового острова, стал излюбленным местом для прогулок, романтических встреч и велосипедных маршрутов. Со временем на мосту появилась велосипедная дорожка и яркая подсветка, что делает его особенно привлекательным в вечернее время.

Итак, первые пляжники Труханового – киевляне начала XX века – положили начало традиции летнего отдыха на острове. Их запрос на удобную переправу стал движущей силой для создания Пешеходного моста, который и сегодня остается символом летнего Киева, сочетая историю, архитектуру и комфорт для жителей и гостей столицы.

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