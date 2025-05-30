Судьбу этого киевского моста решил ящик шампанского: как и когда он появился (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Телеграф расскажет о строительстве уникального Пешеходного моста, который и сегодня остается любимым местом отдыха киевлян.
Еще более столетия назад остров Труханов стал популярным местом для летнего отдыха киевлян. В 1918 году здесь привели в порядок первый пляж: обустроили берег, установили кабинки для переодевания, что дало старт пляжной культуре в столице.
На острове уже тогда существовал поселок с кафе, яхт-клубом, училищем и даже храмом святой Елизаветы. Однако переправа через Днепр оставалась сложной — сначала лодками, а затем пароходами, которые часто сталкивались в реке из-за большого потока людей и течения.
Проблемы переправы и роста спроса
С увеличением количества отдыхающих переправа становилась все опаснее, а катера, которые киевляне шутливо называли "лаптями" и "калошами", не справлялись с нагрузкой. Идея построить мост на Труханов возникла еще в 1930-х годах, а проект напоминал по форме знаменитый мост Золотые Ворота в Сан-Франциско, но из-за войны реализация отложилась.
Появление Пешеходного моста
Пешеходный мост, соединяющий сегодня центр Киева с Трухановым островом, был возведен в 1956-1957 годах по проекту инженеров и архитекторов, среди которых ключевыми были Алексей Заваров и Владимир Суворов. Во время работы над проектом между ними возник спор о возможности строительства моста именно в этом месте. Он завершился пари на ящик шампанского, которое выиграл Заваров. Длина сооружения составляет около 430 метров, а высота над Днепром — 26 метров, что позволяет пропускать суда даже во время высокой воды.
Парковый мост – это цельносварной подвесной мост шириной 7 метров. Он состоит из трех центральных прогонов подвесной конструкции (60+180+60 метров), поднятых на 26 метров над уровнем воды, что позволяет пропускать суда даже во время наводнения. Центральные прогоны поддерживаются гиперболическими жесткими цепями, закрепленными на двух пилонах рамной формы высотой 32 метра.
В 2017 году мост был реконструирован: обновлено покрытие, установлены новые жемчужные ограждения, окрашены металлические конструкции, добавлено современное полимерное покрытие с базальтовым щебнем. Также обустроены подземные контейнеры для мусора и препятствия, не мешающие пешеходам, но блокирующие движение автомобилей.
Особенности и значение моста
Этот мост не ведет в жилые районы и не является транспортной артерией — его предназначение исключительно рекреационное. Он облегчил доступ киевлян к пляжам и зеленым зонам Труханового острова, стал излюбленным местом для прогулок, романтических встреч и велосипедных маршрутов. Со временем на мосту появилась велосипедная дорожка и яркая подсветка, что делает его особенно привлекательным в вечернее время.
Итак, первые пляжники Труханового – киевляне начала XX века – положили начало традиции летнего отдыха на острове. Их запрос на удобную переправу стал движущей силой для создания Пешеходного моста, который и сегодня остается символом летнего Киева, сочетая историю, архитектуру и комфорт для жителей и гостей столицы.
Ранее "Телеграф" рассказывал, чем особый мост Патона в Киеве и что с ним происходит сегодня. Ведь в свое время он был первым в мире.