На цій київській площі був базар, церква та універмаг: де вона знаходиться і як називається сьогодні

Розкриваємо таємниці однієї з найбільших і найцікавіших площ української столиці

Галицька площа — одна з найбільших і найвідоміших площ столиці України. Вона має багатогранну історію, яка відображає різні етапи розвитку Києва.

Це місце, де перетинаються вісім вулиць і два проспекти, а також переплітаються різні історичні епохи. "Телеграф" розповість про нього детальніше.

Зародження назви та історичний контекст

Площа виникла у другій половині XIX століття на околиці міста і спочатку мала назву Галицька, адже звідси починався шлях у бік Галичини — одного з важливих історичних регіонів. Згодом її перейменували на площу Перемоги.

Але серед киян вона залишалася відомою як Єврейський базар або просто Євбаз, бо з 1858 року тут офіційно дозволили єврейським торговцям вести публічну торгівлю. Цей базар став справжнім центром торгівлі, де можна було знайти все — від продуктів і одягу до цінних і навіть крадених речей.

Залізна церква — архітектурна дивина, що зникла

Однією з найяскравіших пам’яток площі була Залізна церква — храм Іоана Златоуста, побудований у 1871 році з металу за унікальним проєктом. Ця споруда була єдиною у своєму роді у Києві, але через незручності експлуатації (спека влітку, холод взимку, тіснота) і відсутність офіційного визнання її історичної цінності, у 1930-х роках церкву знесли. На цьому місці зараз сквер поруч з київським цирком.

Спадкоємець Єврейського базару

Універмаг "Україна", відкритий напередодні 1967 року, став найбільшим торговим центром свого часу в Україні, вважають прямим спадкоємцем легендарного Єврейського базару. З чотирма поверхами, дахом і сучасними вітринами він символізував нову еру в торгівлі на площі.

Поруч із площею протікають підземні річки — Скоморох, ліва притока Либеді, що створювали серйозні проблеми під час зведення універмагу "Україна" у 1960-х роках. Котлован будівництва часто затоплювався ґрунтовими водами, утворюючи справжні озера, де навіть гралися діти. Через це зведення універмагу було складним і тривалим процесом. Поруч розташований житловий будинок, який після заселення почав нахилятися і тріскатися через вплив підземних вод.

Котлован під будівництво майбутнього універмагу

Сьогодні Галицька площа — це не просто транспортний вузол, а справжній історичний та культурний осередок Києва. Тут зберігаються спогади про єврейський базар, залізну церкву, підземні річки та виклики радянської забудови, що продовжує жити та розвиватися у сучасному мегаполісі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києві є ціла площа довгобудів. Сьогодні тут зосереджено одразу кілька масштабних недобудов, які стали свідками зміни епох та політичних пріоритетів столиці.