На этой киевской площади был базар, церковь и универмаг: где она находится и как называется сегодня

Раскрываем тайны одной из самых больших и интересных площадей украинской столицы

Галицкая площадь — одна из самых больших и известных площадей столицы Украины. Она имеет многогранную историю, отражающую разные этапы развития Киева.

Это место, где пересекаются восемь улиц и два проспекта, а также переплетаются разные исторические эпохи. "Телеграф" расскажет о нем подробнее.

Зарождение названия и исторический контекст

Площадь возникла во второй половине XIX века на окраине города и первоначально называлась Галицкая, ведь отсюда начинался путь в сторону Галиции — одного из важных исторических регионов. Впоследствии ее переименовали в площадь Победы.

Но среди киевлян она оставалась известной как Еврейский базар или просто Евбаз, потому что с 1858 здесь официально позволили еврейским торговцам вести публичную торговлю. Этот базар стал настоящим центром торговли, где можно найти все — от продуктов и одежды до ценных и даже краденых вещей.

Железная церковь — исчезнувшая архитектурная диковинка.

Одной из самых ярких достопримечательностей площади была Железная церковь – храм Иоанна Златоуста, построенный в 1871 году из металла по уникальному проекту. Это сооружение было единственным в своем роде в Киеве, но из-за неудобств эксплуатации (жара летом, холод зимой, теснота) и отсутствие официального признания ее исторической ценности, в 1930-х годах церковь снесли. На этом месте сейчас сквер рядом с киевским цирком.

Наследник Еврейского базара

Универмаг "Украина", открытый накануне 1967 года, стал крупнейшим торговым центром своего времени в Украине, считается прямым наследником легендарного Еврейского базара. С четырьмя этажами, крышей и современными витринами, он символизировал новую эру в торговле на площади.

Рядом с площадью протекают подземные реки — Скоморох, левый приток Лыбеди, создававшие серьезные проблемы при возведении универмага "Украина" в 1960-х годах. Котлован стройки часто затапливался грунтовыми водами, образуя настоящие озера, где даже играли дети. Поэтому сведение универмага было сложным и длительным процессом. Рядом расположен жилой дом, который после заселения стал наклоняться и трескаться из-за влияния подземных вод.

Котлован под строительство будущего универмага

Сегодня Галицкая площадь — это не просто транспортный узел, а настоящий исторический и культурный центр Киева. Здесь хранятся воспоминания о еврейском базаре, железной церкви, подземных реках и вызовах советской застройки, которая продолжает жить и развиваться в современном мегаполисе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве есть целая площадь долгостроев. Сегодня здесь сосредоточено сразу несколько масштабных недостроев, ставших свидетелями смены эпох и политических приоритетов столицы.