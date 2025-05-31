Два роки в окупації: на що росіяни перетворили сольову столицю України (відео)

По дорогах їздять лише військові авто

Українське місто Бахмут вже понад два роки знаходиться в російські окупації. В мережі показали на, що місто перетворило повномасштабне вторгнення Росії.

Як видно на відео, що поширюють у мережі, у Бахмуті фактично не залишилось жодної вцілілої будівлі. Усі багатоповерхівки, приватні будинки, театри тощо потрощені.

Бахмут вважався сольовою столицею України, адже тут раніше видобували кам'яну сіль. Однак з початку повномасштабного вторгнення виробництво зупинилось, а з моменту окупації, кінець травня 2023 року, і саме місто перетворилось на руїни.

Бахмут на карті

На відео видно, що людей у Бахмуті практично немає, по дорогах їздять лише військові машини, в повітрі регулярно гудуть снаряди і ракети. Усі будівлі в центрі міста згоріли і частково або повністю зруйновані. У Бахмуті вже два роки немає ані світла, ані водопостачання та газу. Місцеві, які залишались, живуть в жахливих антисанітарних умовах.

Сольові шахти Бахмута

Ці шахти — це одне з найвідоміших промислових і природних див України, яке знаходиться в Бахмутському районі Донецької області. Ці шахти почали розробляти ще у 19 столітті, а саме 1881 році. Підприємство "Артемсіль" було найбільшим виробником кам’яної солі в Центрально-Східній Європі. До 2022 року воно забезпечувало до 90% потреб України в кухонній солі та експортувало її в десятки країн.

ДП "Артемсіль"

Сольові шахти у Бахмуті

Сольові шахти у Бахмуті

Найбільша глибина шахт складає до 300 метрів під землею. Там зберігається постійна температура близько +14°C. Наразі ж значна частина шахт зруйнована, а видобуток солі повністю зупинено.

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