Відомий курорт в Україні "з’їдає" море: у чому причина і як зараз виглядає селище

Минулого місяця море забрало ще близько 20 метрів прибережної зони

Багато українських курортів опинилися під російською окупацією і зараз перебувають у занедбаному стані. Але на Одещині вже починають готуватися до літнього сезону. Одним із найбільш спокійних та затишних селищ цього регіону є Санжейка. Проте курорт зіштовхнувся із великою проблемою.

"Телеграф" вирішив дізнатися, як сьогодні виглядає це курортне селище і чому там часто виникають зсуви. Ми з’ясували, наскільки небезпечними є такі зрушення землі для місцевих будинків.

Курортна Санжейка сповзає в море — що відомо

Санжейка — це невелике, але мальовниче селище, яке розташоване за 35 кілометрів від Одеси (між Чорноморськом та Грибівкою). Цей курорт, в порівнянні з рештою, не розкручений, тому його головною "родзинкою" є тиша та спокій. Хоча останнім часом Санжейку обирають все більше туристів, оскільки схили та обриви над водою, зачаровують своєю красою.

Санжейка в Одеській області

Проте курорт зіткнувся з великою проблемою — Санжейку потроху починає "їсти" море. У селищі відбуваються масштабні зсуви ґрунту. У 2018 році у бік моря сповзло близько кілометра урвища разом із деревами та навіть частиною дороги.

Санжейка страждає від зсувів

Зсуви у цьому регіоні відбуваються через сильні шторми, які підмивають берегову лінію. У середньому за рік море, якщо не вжити заходів, у районі Санжейки забиратиме близько кілометра берега. І руйнації стають дедалі серйознішими.

Як зараз виглядає Санжейка

З січня по квітень 2025 року в курортному селищі сталося три масштабні зсуви ґрунту. Як зазначили на Youtube-каналі "Зоотроп", останній з них обвалив частину суші завширшки 20 метрів та завдовжки 800 метрів, у тому числі й ґрунтову дорогу. Сильні хвилі розмили глиняну основу і стався обвал ґрунту. Згодом ситуація може бути вкрай небезпечною, через 1-2 роки з такими темпами на обриві можуть опинитися вже будинки. Біля урвища утворилися величезні тріщини.

Море з’їдає куротне село в Україні

Місцева влада намагалася усунути проблему і щоб протистояти ерозії ґрунту, зібрала кошти на створення штучних хвилерізів із великих каменів. Але такі дії лише частково уповільнили процес, проте не могли зупинити зміщення величезної маси землі.

На території Санжейки утворилися тріщини

Раніше "Телеграф" писав, що Росія змінює популярний український курорт до невпізнання. Анонімно жителі міста кажуть, що на вулицях людей трохи навіть вдень можуть зупинити та обшукати без пояснень.