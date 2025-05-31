Два года в оккупации: во что россияне превратили солевую столицу Украины (видео)

По дорогам ездят только военные авто

Украинский город Бахмут уже более двух лет находится в российских оккупациях. В сети показали во, что город превратило полномасштабное вторжение России.

Как видно на видео, которое распространяется в сети, в Бахмуте фактически не осталось ни одного уцелевшего здания. Все многоэтажки, частные дома, театры и т.п. разбиты.

Бахмут считался солевой столицей Украины, здесь раньше добывали каменную соль. Однако с начала полномасштабного вторжения производство остановилось, а с момента оккупации конец мая 2023 года и сам город превратился в руины.

Бахмут на карте

На видео видно, что людей в Бахмуте практически нет, по дорогам ездят только военные машины, в воздухе регулярно гудят снаряды и ракеты. Все постройки в центре города сгорели и частично или полностью разрушены. В Бахмуте уже два года нет ни света, ни водоснабжения и газа. Оставшиеся местные живут в ужасных антисанитарных условиях.

Солевые шахты Бахмута

Эти шахты — это одно из самых известных промышленных и природных чудес Украины, которое находится в Бахмутском районе Донецкой области. Эти шахты начали разрабатывать еще в 19 веке, а именно в 1881 году. Предприятие "Артемсоль" являлось крупнейшим производителем каменной соли в Центрально-Восточной Европе. До 2022 года оно обеспечивало до 90% потребностей Украины в поваренной соли и экспортировало ее в десятки стран.

ГП "Артемсоль"

Солевые шахты в Бахмуте

Солевые шахты в Бахмуте

Самая большая глубина шахт составляет до 300 метров под землей. Там сохраняется постоянная температура около +14°C. В настоящее время значительная часть шахт разрушена, а добыча соли полностью остановлена.

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