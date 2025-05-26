Безлюдні пляжі з поламаними альтанками. Як зараз виглядає окупований Урзуф на узбережжі моря (фото, відео)

Курортне селище вже четвертий рік в окупації

Урзуф був одним з наймальовничіших та доволі відомих курортів Азовського моря до повномасштабного вторгнення Росії. Але вже на 4 рік окупації це селище дедалі більше перетворюється на закинуте місце.

Про це свідчать опубліковані в мережі відео за травень 2025 року. На них чудова погода, спокійне море, однак людей майже немає.

На цих відео видно, що пісок пляжів чистий, білий, проте навколо чимало занедбаних локацій. До прикладу, споруди на кшталт альтанок з облущеною білою фарбою, подекуди навіть поламаний дах. І парасольки з настеленою зверху соломою приблизно в такому ж стані.

Урзуф після окупації

Урзуф на карті

В око сильно впадає на цих роликах відсутність людей, яких ще до 2022 року на пляжах Урзуфа було дуже багато. Як видно на фото, в пікові періоди покривала та парасольки стояли буквально один біля одного. Зараз же це поодинокі місцеві жителі, туристи фактично не їздять до Урзуфу.

Урзуф до окупації

Урзуф до окупації

Урзуф до окупації

До того не слід забувати, що так звана "влада" селища не докладає майже ніяких зусиль, аби привести населений пункт у нормальний вигляд. До окупації в Урзуфі був непоганий парк атракціонів, який вже тривалий час не працює. По-перше, бо ні для кого, а по-друге — все заржавіло і потребує ремонту.

Нагадаємо, що приблизно така ж ситуація і в Кирилівці, де пляжі пусті, а місто занепадає з кожним роком все більше і більше.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Бердянську окупаційна влада замість води у фонтан засипає пісок.