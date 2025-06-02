Росіяни просуваються на Сумщині: в Силах оборони оцінили загрозу для обласного центру (відео)

РФ прагне захопити її

Сумська область зазнає російських атак та штурмів. Ворог окупував близько 15 км по фронту та близько 6-7 км у глибину.

Про це повідомив начальник пресслужби 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов. Ворог намагається просуватися в бік Сум та постійно здійснює обстріли.

Росіяни намагаються захопити Юнаківку

"Ворог намагається просунутися в бік Юнаківки. Для нього це стратегічно важливий населений пункт … якщо ворог займе Юнаківку, під загрозою буде безпосередньо місто Суми", — сказав він.

На його думку, росіяни мають намір захопити Сумську область. Так само як Харківську та інші області на сході України, додав Шевцов.

Росіяни мають просування на Сумщині

За даними аналітиків deepstate, Костянтинівка Хотінської громади Сумської області з 1 червня частково перебуває під контролем РФ. Сили оборони України продовжують успішні дії на Курщині та частково відновили втрачені позиції.

Росія атакувала село Хотінь — під ударом лікарня та церква

У Сумській ОВА повідомили, що зранку 2 червня російська армія завдала удару трьома керованими авіабомбами по центру села Хотінь Сумського району. Зокрема під ударом опинилися медичний і освітній заклади, церква, а також близько 20 приватних будинків. На щастя, люди не постраждали.

Як повідомляв "Телеграф", літній наступ росіян може бути спрямований не на Сумщину, а на найзапекліші напрямки Донбасу. Армія РФ й досі не залишила надії окупувати Покровськ та Краматорськ.