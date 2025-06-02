Россияне продвигаются на Сумщине: в Силах обороны оценили угрозу для областного центра (видео)

РФ стремится захватить ее

Сумская область подвергается российским атакам и штурмам. Враг оккупировал около 15 км по фронту и около 6-7 км в глубину.

Об этом сообщил начальник пресс-службы 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная граница" Иван Шевцов. Враг пытается продвигаться в сторону Сум и постоянно совершает обстрелы.

Россияне пытаются захватить Юнаковку

"Враг пытается продвинуться в сторону Юнаковки. Для него это стратегически важный населенный пункт… если враг займет Юнаковку, под угрозой будет непосредственно город Сумы", — сказал он.

По его мнению, россияне намерены захватить Сумскую область, а не создать "буферную зону". Так же, как Харьковскую и другие области на востоке Украины, добавил Шевцов.

Россияне имеют продвижение на Сумщине

По данным аналитиков deepstate, Константиновка Хотинской громады Сумской области с 1 июня частично находится под контролем РФ. Силы обороны Украины продолжают успешные действия на Курщине и частично восстановили утраченные позиции.

Россия атаковала село Хотинь — под ударом больница и церковь

В Сумской ОВА сообщили, что утром 2 июня российская армия нанесла удар тремя управляемыми авиабомбами по центру села Хотинь Сумского района. В частности, под ударом оказались медицинское и образовательное заведения, церковь, а также около 20 частных домов. К счастью, люди не пострадали.

Как сообщал "Телеграф", летнее наступление россиян может быть направлено не на Сумщину, а на самые ожесточенные направления Донбасса. Армия РФ до сих пор не оставила надежды оккупировать Покровск и Краматорск.