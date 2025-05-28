Частина Сумщини вже в окупації: Світан пояснив, чого чекати далі (відео)

Експерт пояснив, що відбуватиметься далі

У прикордонних районах Сумщини можна спостерігати формування нової ділянки фронту. А його вирівнювання відбуватиметься як на українській, так і на російській території.

Про це "Телеграфу" розповів полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, на ділянці 600-700 кілометрів кордону України та Росії буде сформовано лінію фронту завдовжки близько 500 кілометрів.

"Фронт вирівнюватиме цей кордон. Десь ми заходитимемо на їхню територію, десь росіяни заходитимуть на нашу територію. Іноді ми навіть спеціально відходитимемо на кілька кілометрів, для того, щоб не захищати низини, над якими там висять якісь російські війська. Ми можемо відходити на висоти наші, тобто залишаючи низину росіянам, але отримуючи найкращий плацдарм для їхнього знищення", — сказав він.

Світан підкреслив, що подібна картина як на Сумщині спостерігатиметься і в деяких російських областях, таких як Курська, Білгородська та Брянська. Таке вирівнювання фронту необхідно, щоб збільшити концентрацію військ на якійсь конкретній ділянці.

Ситуація на кордоні у Сумській області

Водночас експерт наголошує, що основний удар росіян буде на Донбасі та в Запорізькій області, оскільки зараз усі їхні позиції на окупованих територіях прострілюються HIMARS.

Як повідомлялося раніше, німецький військовий експерт Ніко Ланґе говорив, що росіяни планують розпочати бойові дії у Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях, щоб створити більше перешкод для переговорного процесу. Для цього вони готують новий наступ.