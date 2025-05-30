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Путін хотів Київ за три дні, але застряг у "буферній зоні" на Сумщині. Військовий експерт оцінив плани окупантів

Автор
Ігор Тимофєєв
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Автор
Володимир Путін
Володимир Путін. Фото Getty Images

За кожен окупований наш населений пункт нам болить, але є нюанси

Російський диктатор Володимир Путін має намір захопити всю Україну і для цього задіяв інструментарії різного характеру. Однак навіть створити "буферну" зону в Сумській області йому не вдається.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Він пояснив, наскільки здійсненними є плани ворога.

Він нагадав, що ворог контролює меншу територію України, аніж це було у травні 2022 року.

— З іншого боку, є рішення російського командування, зокрема, громадянина Путіна. І він віддав військам наказ створити т.зв. "буферну" (два роки тому називав її "санітарною") зону на території Сумщини, щоб відсунути Сили оборони і зробити це "прокладкою" для безпековості самої Росії, — каже військовий експерт.

Проте, за його словами, досі тривають бої в Курській області РФ. Тож Сили оборони України виконали свої завдання і без завищених очікувань самі створили щось наближене до "буферної" зони.

— Ця "буферна" зона якраз і дала можливість нам максимально втримати ситуацію під контролем на Сумщині. Не віддати ті території, де ворог намагався атакувати і, на жаль, мав певні тактичні просування, — пояснює речник УДА.

Він додав, щоб створити заплановану "буферну" зону, росіяни мають виконати кілька речей.

— "Буферна" зона — це не два-три кілометри. Це відповідна глибина території та ширина фронту. Її треба захопити, утримати і намагатися просуватися далі. Що на сьогодні з цього зроблено? Нічого. Мова йде про контроль за чотирма населеними пунктами. Це наша територія і за кожен з них болить, але це не глобальні населені пункти, де є відповідна інфраструктура і укріплення, — каже військовий експерт.

Карта Deep State. Влада Сумської області підтвердила окупацію ворогом чотирьох неселених пунктів.

Він пояснив, що на цьому напрямку ворог давно діє штурмовими та диверсійно-розвідувальними групами.

— Зараз активності стало більше, плюс авіаційна компонента. Ворог максимально її використовує по всьому фронту, а на Сумщині — особливо.

Не хочу поспішати (бо того вимагає інформаційна тиша), але сподіваюся, що наші тактичні інструменти, контратакуючі дії дадуть можливість відкинути ворога на найбільш загрозливих відтинках на Сумщині, — підсумував Сергій Братчук.

Нагадаємо, що голова Сумської ОВА Олег Григоров підтвердив окупацію ворогом чотирьох сіл — Новеньке та Басівка в Юнаківській громаді, а також Веселівки та Журавки у Хотинській громаді.

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#Сумська область #Курська область #Буферна зона #Сергій Братчук