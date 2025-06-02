Суми — не головна ціль? Які міста Росія прагне захопити цього літа

Ці напрямки вважаються найзапеклішими

Літній наступ росіян може бути спрямований не на Сумщину, а на найзапекліші напрямки Донбасу. Армія РФ й досі не залишила надії окупувати Покровськ та Краматорськ.

Про це пише Українська правда, посилаючись на джерела. Зазначається, що на Краматорському та Покровському напрямках розміщені найбільш густонаселені пункти Донбасу і Росія хоче їх захопити.

"У вищому командному складі Сил оборони, переконані, що ймовірний літній наступ росіян буде зосереджений саме на Донеччині (а не на Сумщині, де окупанти активно рухаються і закріплюються на українській території вздовж кордону)", — йдеться у матеріалі.

Ситуація в Сумській області на карті

На думку співрозмовника, росіян цікавить Краматорська агломерація, в яку входить чотири міста вздовж дороги Н-20: Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ і Слов'янськ. Там проживає не менше 200–300 тисяч цивільних громадян.

"З 2022-го року ці міста стали фактично хребтом для величезної частини українського угруповання на Донеччині – місцем для розміщення та забезпечення українських сил. Наближення росіян навіть до одного з цих міст становитиме загрозу для всіх інших", — пише УП.

Кроматорська агломерація на карті

Краматорський напрямок

Ще на початку весни більшість військових думали, що саме цей напрямок стане ціллю наступу росіян влітку, а зокрема Костянтинівка – найближче до лінії зіткнення місто з Краматорської агломерації. Це підтверджували і посилення обстрілів, і перші зальоти ворожих FPV-дронів у місто.

Ще армія РФ прорвалася за дорогу Покровськ – Костянтинівка в районі Малинівки – Нової Полтавки – Новооленівки. Через це утворився загрозливий виступ – 10+ кілометрів завдовжки і десь стільки ж завширшки. Наразі відстань від виступу до околиць Костянтинівки складає 10–12 кілометрів. Росіяни продовжують штурмувати цей напрямок піхотою і бронетехнікою.

На думку співрозмовника УП, утворений виступ може сприяти рух росіян на північ й охоплення ще одного великого міста – Дружківки. В такому разі воно стане західною "клешнею" для оточення Костянтинівки та Дружківки, а східну — росіяни створять, просуваючись від Часового Яру. Така стратегія дасть Росії змогу "відкусити" половину Краматорської агломерації, не вв'язуючись у міські бої.

"Наростивши зусилля на виступі між Покровськом і Костянтинівкою, росіяни можуть піти на Торське, яке західніше від Дружківки, а з іншого боку – піти на Дружківку з Часового Яру. І ось цей весь шматок може бути великою проблемою, якщо росіян не зупинити. Навіщо їм лізти в Костянтинівку, якщо можна зробити більше? Так під загрозою буде і Дружківка, і всі наші шляхи постачання", – зазначає поінформований співрозмовник УП.

Покровський напрямок

Аналітик "Повернись живим" Гліб Волоський вважає, що навіть сьогоднішнє зміщення фокуса фронту росіян на не свідчить про їх відмову захопити Покровськ. Адже, по-перше, росіяни можуть використати виступ на трасі Покровськ – Костянтинівка, щоб дійти до Покровська зі сходу або ж сформувати східну клешню для охоплення міста. Однак варіант з оточенням наразі виглядає малоймовірним.

Покровськ на карті

По-друге, Росія не послабила тиск південніше від Покровська – у районі села Шевченко і продовжує штурмувати південний захід від міста – в районі Новоолександрівки, Котлярівки та Троїцького. Ці села розташовані перед адмінмежею з Дніпропетровщиною, і саме ця ділянка наразі є найбільш чутливою.

Також не слід забувати і про Новопавлівський напрямок, який щодня атакують окупанти. Активні бої тут прогнозуються вже в кінці червня – на початку липня. Окрім того, наразі росіяни за 2 км від Дніпропетровської області і цю відстань вони цілком можуть подолати.

Відстань фронту до Дніпропетровської області

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