"Росія із двох сценаріїв на Сумщині обрала жорсткіший": військовий блогер про ситуацію

Сазонов не вважає, що штурм Сум наразі можливий

Росія обрала для наступу на Сумському напрямку жорсткіший сценарій, зосередивши на ділянці сили елітних десантно-штурмових і морських підрозділів. Йдеться про підрозділи 76-ї та 106-ї десантно-штурмових дивізій, 11-ї окремої десантно-штурмової бригади, а також 115-ї та 40-ї бригад морської піхоти.

Про це у своєму огляді повідомив військовий блогер Кирило Сазонов, посилаючись на дані прикордонників та офіційні джерела. Попри значні втрати, ці формування вважаються одними з найкращих у розпорядженні РФ.

"Ці високомобільні підрозділи посилено мотострілками різних "організмів". За непідтвердженою інформацією, угруповання не просто посилили тим, що змогли наскребти сусаками в тилу, а й перекинули дещо з Костянтинівського напрямку. На якому командування саме постійно потребує резервів та поповнення", – зазначив Сазонов.

Він повідомив, що ворог за кілька днів просунувся на деяких ділянках фронту цього напрямку вглиб української території – на відстань від 500 до 1,3 км. Сили оборони України активно відбивають напади ворога, ведуть контратаки і активно використовують дрони. За словами Сазонова, безпілотники з обох сторін ефективно вражають логістику супротивника.

Офіційно голова Сумської ОВА Олег Григор’єв заявив, що "ситуація складна, але контрольована". За його словами, активні бойові дії точаться в районах Хотінської та Юнаківської громад.

"У перекладі з бюрократичного – дуже гаряча обстановка", – прокоментував Сазонов.

За оцінками осінтерів Deepstate, російська піхота постійно намагається штурмувати українські позиції невеликими групами. Це дозволяє ворогу повільно просуватися, хоча й ціною величезних втрат. Більшість населених пунктів, які згадуються у зведеннях, фактично залишаються у сірій зоні, де безперервно тривають бої.

Сазонов наголосив: ключовими є два фактори. По-перше, присутність елітних частин армії РФ на Сумщині означає, що вони не з’являться найближчим часом під Покровськом чи Костянтинівкою. По-друге, мета оборони – не утримати кожен населений пункт, а завдати максимальних втрат противнику й зберегти свої сили.

"Є сенс завдати максимальних збитків противнику під час штурмів і вчасно відійти, зберігши своїх. Хто думає інакше – більше шкодить Україні", – дописав блогер.

Водночас він застеріг від паніки щодо можливого штурму Сум чи наступу на Київ. За його оцінкою, наразі прямої загрози штурму обласного центру немає, це ж стосується і Харкова. Втім, бої на прикордонні триватимуть, і якщо російські війська захоплять Юнаківку, то обстріли Сум можуть стати інтенсивнішими через особливості місцевості та відстані до міста.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що влітку російські війська можуть спробувати захопити стратегічно важливі міста Донбасу — Покровськ і Костянтинівку. Аналітики вважають, що це може стати останньою масштабною спробою Володимира Путіна здобути перемогу у війні військовим шляхом.