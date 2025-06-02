Санкції можуть зняти, але курс у НАТО залишається: з'явилася рамка переговорів України з Росією

В документі є п'ять розділів

Київ передав російській стороні документ під назвою "Рамка переговорів між Україною та Росією", який окреслює принципи, формат і ключові теми можливої мирної угоди. Документ передбачає безумовне припинення вогню, повернення депортованих дітей, гарантії безпеки, збереження суверенітету та поступове зняття санкцій лише після виконання умов.

У тексті, що складається з п’яти розділів, визначено порядок досягнення миру: спочатку припинення вогню — щонайменше на 30 днів із подальшим подовженням, потім — обмін усіх полонених за принципом "всіх на всіх" та повернення депортованих дітей. Україна наполягає на залученні США, ЄС і міжнародних партнерів до переговорного процесу та моніторингу домовленостей.

Основні положення меморандуму:

Припинення вогню — повне, безумовне, в небі, на суші та на морі. Мінімальний термін — 30 днів з можливістю пролонгації. Контроль має здійснюватися за участю США та третіх країн.

— повне, безумовне, в небі, на суші та на морі. Мінімальний термін — 30 днів з можливістю пролонгації. Контроль має здійснюватися за участю США та третіх країн. Заходи зміцнення довіри — невідкладне повернення всіх депортованих і незаконно переміщених українських дітей, обмін усіх військовополонених за принципом "всіх на всіх", звільнення Росією цивільних заручників. Усі ці заходи повинні охоплювати людей, вивезених з лютого 2014 року.

Безпека та міжнародні гарантії — Україна наполягає на отриманні надійних гарантій від міжнародної спільноти. Передбачено участь США, ЄС та інших союзників у переговорному процесі та забезпеченні виконання умов угоди.

— Україна наполягає на отриманні надійних гарантій від міжнародної спільноти. Передбачено участь США, ЄС та інших союзників у переговорному процесі та забезпеченні виконання умов угоди. Суверенітет України — Київ не бере на себе зобов’язань щодо нейтралітету. Документ підтверджує право України рухатися до членства в ЄС і НАТО, без жодних обмежень на чисельність чи розміщення Збройних Сил або військ союзників на своїй території.

— Київ не бере на себе зобов’язань щодо нейтралітету. Документ підтверджує право України рухатися до членства в ЄС і НАТО, без жодних обмежень на чисельність чи розміщення Збройних Сил або військ союзників на своїй території. Територіальні питання — територіальні здобутки Росії після 2014 року не визнаються. Питання кордонів обговорюються лише після припинення вогню. Відправною точкою переговорів є лінія зіткнення.

— територіальні здобутки Росії після 2014 року не визнаються. Питання кордонів обговорюються лише після припинення вогню. Відправною точкою переговорів є лінія зіткнення. Санкції та репарації — поступове зняття санкцій можливе лише за умови дотримання угоди. Передбачено механізм автоматичного відновлення санкцій у разі порушень (snapback). Заморожені російські активи залишаються заблокованими до виплати репарацій на користь України.

— поступове зняття санкцій можливе лише за умови дотримання угоди. Передбачено механізм автоматичного відновлення санкцій у разі порушень (snapback). Заморожені російські активи залишаються заблокованими до виплати репарацій на користь України. Зустріч лідерів — остаточна мирна угода має бути затверджена на переговорах президентів України та Росії. Серед тем — припинення бойових дій, гарантії безпеки, територіальні питання, компенсації, санкції та порядок укладання фінальної угоди.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що переговори між делегаціями України та Росії заплановано на 2 червня у Стамбулі. Зустріч відбувається в історичному палаці Чираган.