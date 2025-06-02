Документи без російської і новий палац для зустрічі: перші деталі про переговори у Стамбулі (оновлюється)

Вся інформація про переговори у Стамбулі

Переговори Росії та України у Стамбулі відбудуться 2 червня. Зустріч делегації запланована в палаці Чираган.

"Телеграф" уважно стежить за розвитком ситуації навколо переговорів України та Росії. У цьому матеріалі було зібрано найсвіжіші подробиці.

9:10 Українська делегація прибула до Стамбулу на переговори з РФ. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

9:00 Російська делегація у Стамбулі отримала документи від України англійською та українською мовами перед раундом перемовин.

Україна пропонує Росії припинення вогню, обмін полоненими, повернення депортованих дітей, а також зустріч Зеленського та Путіна.

Документ передбачає, що Україна не повинна ставати нейтральною країною або визнавати окупацію, але допускає поступове скасування санкцій проти Росії та вимагає репарацій.

Що відомо про переговори

Минулого разу зустріч відбувалася в палаці Долмабахче, цього разу — у палаці Чираган, що неподалік попереднього місця проведення перемовин. Початок зустрічі о 13:00.

Напередодні Президент Володимир Зеленський утворив делегацію для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України та представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру. Українську делегацію очолить міністр оборони України Рустем Умєров. Повний список делегації від України можна переглянути за посиланням.

Також вчора президент провів нараду, присвячену зустрічі української та російської делегацій, яка має відбутися в Стамбулі 2 червня.

Російська делегація, очолювана помічником російського диктатора Володимиром Мединським, прибула до Стамбула для переговорів з Україною ще 1 червня.

Близько 20.00 літак, на борту якого перебувала російська делегація, приземлився у турецькому Стамбулі. Володимир Мединський заявив журналістам, що прилетів на переговори з "гарним настроєм". Пропагандистське ЗМІ написало, що "зустріч делегацій відбудеться попри останні події".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що днями у Кремлі назвали умову для зустрічі Путіна і Зеленського. За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, це відбудеться тоді, коли буде результат на переговорах.