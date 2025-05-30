Нові переговори у Стамбулі: у США назвали учасників та пригрозили вийти з мирного процесу

США прагнуть досягти всеосяжного припинення вогню в повітрі, на суші, морі та зупинки ударів по цивільній інфраструктурі

Очікується, що у другому раунді мирних переговорів між Україною та Росією, які заплановані на 2 червня у Стамбулі, візьмуть участь безпекові радники США, Франції, Німеччини та Великої Британії. Якщо Москва демонструватиме небажання закінчувати війну, Сполучені Штати розглянуть можливість відмови від переговорних зусиль щодо миру.

Про те, що на переговорах у Стамбулі до української та американської делегацій приєднаються радники з безпеки з трьох європейських країн, заявив спеціальний посланець президента США Дональда Трампа генерал Кіт Келлог в інтервʼю ABC News. Він зазначив, що саме ця група брала участь у формуванні українського варіанту "меморандуму" з 22 пунктами під час зустрічей у Лондоні та Парижі.

Що ставить переговори під загрозу

Проте, за словами Келлога, відсутність російської версії так званого "меморандуму" є перешкодою для проведення переговорів. Кремль обіцяв підготувати його швидко, проте досі затягує питання.

"Коли президент Трамп говорив із Путіним, той сказав, що протягом тижня передасть свій меморандум. Але ми досі його не бачили. Українці його не бачили. Я запитав у керівника апарату президента України Андрія Єрмака, чи він його бачив. Він відповів, що ні. Я також говорив з головним українським перемовником – Рустемом Умєровим, який вестиме переговори в Стамбулі наступного тижня. Він також не бачив меморандуму", — сказав спецпосланець Трампа.

Основна мета чергового раунду переговорів

Келлог назвав першочергову мету переговорів для США. Йдеться про всеосяжне припинення вогню в повітрі, на суші, морі та зупинка ударів по цивільній інфраструктурі.

"Ми маємо зіставити російські та українські пропозиції, виділити теми, придатні до переговорів, і ті, що не підлягають компромісу. Подивимося, до чого дійдемо, коли будемо в Стамбулі наступного тижня", – резюмував він.

США можуть вийти з переговорів через непоступливість Росії

Виконувач обов'язків заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі заявив, що якщо Росія прийме "неправильне рішення продовжувати катастрофічну війну", Сполученим Штатам доведеться розглянути можливість відмови від переговорних зусиль щодо миру. Проте це не буде відмовою США від власних "принципів чи наших друзів".

"Щоб було зрозуміло, роблячи це, ми не відмовимося від наших принципів чи наших друзів. Швидше, ми визнаємо відмову Росії співпрацювати з нами для досягнення бажаного результату", — сказав Келлі на Радбезі ООН.

Чого хочуть досягти США

Представник США при ООН наголосив, що у разі реальної зацікавленості у досягненні миру з боку Росії та України, Сполучені Штати співпрацюватимуть щодо цього з обома сторонами, європейськими партнерами та з Організацією Об'єднаних Націй. Першим кроком має стати змістовне припинення вогню.

"Але ми наполягатимемо на тому, щоб обговорення мирних питань обома сторонами проводилося добросовісно", — заявив Келлі.

Вашингтон готовий співпрацювати з Москвою щодо мирних ініціатив, але…

Представник США при ООН зазначив, що Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що Штати хочуть співпрацювати з Росією, зокрема над мирною ініціативою. Те, що зараз пропонують Кремлю — найкраща пропозиція для РФ. За його словами, США закликають "як Росію, так і Україну ухвалити складне, історичне рішення прагнути миру".

"Угода, яка пропонується зараз, є найкращим можливим результатом для Росії. Президент Путін повинен укласти угоду … Якщо одна сторона виявиться нездатною або не бажає цього зробити, вона нестиме відповідальність за наслідки", — констатував Келлі.

Як повідомляв "Телеграф", Росія відправить на другий раунд переговорів у Стамбулі ту саму делегацію, що й на попередню зустріч 16 травня. Це може свідчити про відсутність нових підходів або гнучкості з боку Кремля в переговорному процесі.